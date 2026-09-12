セム・ステインは、バルセロナ対フェイエノールト（5-1）で自身のゴール後に見せた感情むき出しの喜び方について、まったく後悔していない。MFはESPNのカメラの前でそう語った。ステインの祝福の仕方には少なからぬ批判が集まったが、本人はほとんど気にしていない。

ステインは水曜夜、カンプ・ノウでの試合で4-1となる得点を決めた。そのゴールは結果を大きく左右するものではなかったものの、MFは感情を爆発させて祝った。これを快く思わない人もいたが、ステイン自身はその批判を理解できないという。

「子どもの頃は、寝る前にいつもこっそりチャンピオンズリーグを見ていたんだ」とステインは切り出した。「その舞台に自分も立って、しかもカンプ・ノウで得点するなんて、本当に素晴らしいデビューだよ」

自身の喜び方に賛同しない人々に対して、ステインは明確なメッセージも送っている。「そういう人たちも一度、自分でカンプ・ノウで点を取ってみるべきだと思う。そうすれば、それが自分に何をもたらすか感じられるはず。そうしたら意見を言ってもいいんじゃないかな」

また、このMFはネガティブな反応に惑わされることもないと話している。「むしろうれしい反応の方が多かったよ。すごく良かったと言ってくれる人たちがいた。少しネガティブな声が加わったとしても、僕はほとんど気にしない。だってアウェー席全体が喜んでいるのも見えたし、フェイエノールトにとってもいいゴールだったからね」

「最高だったよ。ただ、結果だけは残念だった。もちろん、いい結果になって、自分が点を取らない方がよかったのは確か。でも、こうして実際に点を取ったんだから、喜んでもいいと僕は思う」

ステインには、自身のチャンピオンズリーグデビューを長くかみしめている時間はない。日曜日には早くも次のフェイエノールトの試合が控えており、エールディビジでPECズヴォレと対戦する。今季はまだ一度も先発の機会を得ていないだけに、ステインは先発入りを願うことになりそうだ。