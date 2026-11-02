「セム・ステイン本人がフォルトゥナ戦での途中出場を望まなかった。感情が高ぶりすぎていた」

フェイエノールト対フォルトゥナ・シッタートでセム・ステインがベンチに座っていたのは、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督の判断だけによるものではなかった。インテル戦を前にした会見で、同監督はこのMF自身も「交代出場できる状態ではなかった」と語った。

フェイエノールトは土曜午後、フォルトゥナ・シッタート戦の開始から1時間が経過したところで1-0とリードした。ルチアーノ・ヴァレンテがアニス・ハジ・ムサのマイナスのクロスを押し込んだ。

しかし、アウェーのフォルトゥナ・シッタートは終了5分前に同点に追いついた。よりによって、フェイエノールトから期限付き移籍中のシャイロ・ト・ザントがペナルティーエリア外からシュートを決めた。

得点力で知られるステインは、同点に追いつかれた後もピッチに立たなかった。「1-1になれば、もちろん攻撃的な交代をしたい。セムについてもスタッフと相談して……。交代出場させようと彼のところへ行った時、まだ感情的になっているのが見て取れた」

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「なぜ自分が出場していないのか、まだ感情的になっていたのかもしれない。だから、交代出場する準備ができていないと判断し、そのままにすることを決めた」とファン・ブロンクホルスト監督は説明した。

「彼を投入するつもりはあった。ただ、選手自身が交代出場できる状態ではない時もある。特に、彼がもう一度座らなければならなくなった後はそうだった」

「その後の数日間、彼はまた良い練習ができているし、明日は交代出場する準備ができている。監督としては、その瞬間に選手を投入するのが賢明かどうかを見極めなければならない時もある。明日はまた状況が違うだろう」と締めくくった。

フェイエノールトは火曜21時から、チャンピオンズリーグでインテルと対戦する。試合はデ・カイプで行われ、Ziggo Sportで視聴できる。