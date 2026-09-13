セム・ステインへの批判に不快感「それには腹が立つこともある」

ダーン・ロツは、ESPNの『Goedemorgen Eredivisie』でセム・ステインを擁護した。フェイエノールトの同選手は、カンプ・ノウでのFCバルセロナ戦（1-5で敗戦）後、4-1とする自身のゴールを決めたあとに喜びを表したことで多くの批判を浴びていた。

ロツは、相手がどこであろうと、スコアは常にできるだけ小さく抑えるべきだと考えている。「でも1-5で……。それに、いい場面をいくつか見られたし、僕の友人（ステインのこと、編集部注）も点を取った。だから、全部とても素晴らしいことのように思えたよ」

司会のミラン・ファン・ドンヘンは、名誉の1点を祝ったことを誰もが楽しんで見ていたわけではないとすぐに付け加えた。「そこにはちょっと腹が立つこともある」とFCトゥウェンテのアタッカーは話す。「あれはカンプ・ノウだよ。あの父親との件を見たら、うれしくならないわけがないでしょ？」

父モーリス・ステインは1996年、レジデンティエ・カップでADOデン・ハーグの一員としてFCバルセロナ相手に得点を挙げ、1-0の勝利に貢献した。30年後、今度は息子がカタルーニャのクラブ相手にゴールを決めた。

「彼は難しい状況にいる。フェイエノールト史上屈指の高額補強の一人として昨季加入したのに、いつもプレーしているわけではない。そんな中で途中から出て、何かを見せて、しかもカンプ・ノウで得点したなら、彼がそれをとても喜ぶのはすごくよく分かる」とロツは語った。

マリオ・ベーンも、このトゥウェンテの選手の言葉に同調する。「彼は大金を投じて獲得された選手で、それは今でも非常に優れた判断だったと思っている。ただ、彼は非常に多くの負傷に苦しめられてきた。そうしてまたプレーできるようになり、しかもあのスタジアムでとなれば……。ああいうゴールを決めることは、あの若者にとって個人的な勝利なんだ」

ステインはジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督の下でも、再び控え役に甘んじることになりそうだ。「新しい監督の下ではゼロから始まると、みんないつも言う」と25歳のトゥウェンテ出身者は話す。「でも、本当にそうなのかは分からない。少なくとも僕の見方では、セムは大きな試合で本当の意味でチャンスを与えられてきたわけではない。僕は彼をものすごくいい選手だと思っている。先発で使えば、最低でも15点は取ってくれるはずだ」とロツは締めくくった。