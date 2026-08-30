セム・ステインがフェイエノールトでの控えという役割に苦しんでいることを、ESPNのカメラの前で明かした。昨季は主将として先発していたMFは、そのためジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督にも話をしに行ったという。

日曜日、ステインはADOデン・ハーグ戦でも再びベンチスタートとなった。最終的には後半をフル出場し、今季の出場時間は合計63分となった。本人は、これではまだあまりに少なすぎると感じている。

「ええ、もちろん僕はプレーするためにフェイエノールトに来ましたし、タイトルを争うために来ました。こういう形では見たくなかったです。戦い続けて、チャンスを待たないといけない。そして、そのチャンスをつかまなければならないです」

その後、記者のシンクレア・ビショップが、ステインはジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督のもとへ説明を求めて行ったのかと質問した。「はい、もちろんです」と本人は返答した。「どんな説明だったか？ それは内輪の話です」

ステインがもっとプレーしたいと考えているのは明らかだが、それはあくまでフェイエノールトでのことだ。「残りたいと思っているのは明らかです。僕はタイトルを争い、チャンピオンズリーグの夜を経験するためにここへ来ました。だからこそ、このクラブでプレーしたいんです」

現時点でファン・ブロンクホルスト監督は2人のトップ下を置く中盤を選択しているが、そこにステインの居場所はない。ルチアーノ・バレンテとハイバイ・ゼヒールが優先されている。さらにゴー・アヘッド・イーグルス戦では、ステインはアンカーとして途中出場した。

ステインは昨夏、1000万ユーロでFCトゥウェンテから加入し、デ・カイプで2029年半ばまでの契約にサインした。しかし今のところ、その高い期待にはまだ応えられていない。