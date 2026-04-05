セミニョ：シティのスターは世界最高の選手の一人だ

マンチェスター・シティのスター選手、アントワン・セミーニョは、土曜日にFAカップ準々決勝でリヴァプールを4-0で圧倒した勝利の後、チームメイトのライアン・シャルキを「世界最高の選手の一人」と評した。

セミニョは1ゴールを決め、もう1ゴールをアシストし、シャルキは決定的なパスを供給、さらにチームメイトのアーリング・ハーランドがハットトリックを達成し、マンチェスター・シティを準決勝へと導いた。

シメオネはESPNの取材に対し、シャルキについて次のように語った。「彼は世界最高の選手の一人だ。文字通りボールで何でもできるから、僕にとってプレーが楽になるんだ」。

さらに彼はこう付け加えた。「彼が後ろに下がって、背後で僕を探そうとしたり、僕の足元にボールを送ろうとしたりするのを分かっている。それがプレーを楽にしてくれるんだ」。

さらに、「トレーニング初日のことを覚えている。彼が披露していたいくつかのテクニックを見て、『彼は一体どんな選手なんだ？』と思ったものだ」と語った。

さらにこう続けた。「彼は最高クラスの選手だ。ボールさばきが独創的で、僕たちはそれを気に入っている」。

また、このガーナ人選手は、今シーズンの残り期間におけるマンチェスター・シティの野心について次のように語った。「大きな野心があり、今シーズン達成したい目標がたくさんあると感じている。先にはまだ多くのことが待っている。我々はただ前進し続けるだけだ」。

さらに彼はこう付け加えた。「今はシーズンで最も重要な時期だ。だから、できるだけ多くの試合に勝ちたい」。

そしてこう締めくくった。「今はどの試合も決勝戦のようなものだ。だから、プレッシャーをかけ続け、どうなるか見守るだけだ」。