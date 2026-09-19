バルセロナのハンジ・フリック監督は、土曜夜に行われるスペインリーグ第7節のセビージャ戦に向けて、先発メンバーを発表した。複数の変更が加えられ、その中でも最も注目されるのがクロアチア人GKドミニク・リヴァコヴィッチのチームでの初出場だ。

リヴァコヴィッチは負傷したジョアン・ガルシアに代わって先発起用され、クロアチア人GKにとってバルセロナのユニフォームでの初の試練の舞台がサンチェス・ピスファンとなる。

守備陣では、ラシン戦で休養を与えられたパウ・クバルシが先発に復帰し、アンドレアス・クリステンセンと並ぶ。一方、左サイドバックにはチャビ・エスパートに代わってジョアン・カンセロが起用される。

中盤はロドリ、ペドリ、そして先発に復帰するフェルミン・ロペスの3人で構成される。

攻撃陣では、フリックはラミン・ヤマルとラフィーニャのコンビを維持し、チームにさらなる支配力を与えたいという監督の意向のもと、カリム・アデミに代わってイングランド人のアンソニー・ゴードンを選んだ。

バルセロナの布陣:

リヴァコヴィッチ、エリック・ガルシア、クバルシ、クリステンセン、カンセロ、ロドリ、ペドリ、フェルミン・ロペス、ラミン・ヤマル、ラフィーニャ、ゴードン。