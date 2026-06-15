セビージャのFWラファ・ミール（28）に懲役8年6ヶ月の判決

ラファ・ミールは性的虐待と傷害を伴う暴行でバレンシアの裁判所から懲役8年6カ月の判決を受けた。セビージャ所属の28歳フォワードは2024年に女性からの告訴で逮捕されていた。

判決によると、ミルはレンタル移籍でプレーしていたバレンシアのナイトクラブで被害者と出会い、自宅のプールや浴室で性的暴行を加えたと認定された。

裁判官は被害者の供述が一貫しており信憑性があると判断し、起訴内容を認定して懲役8年6カ月の判決を言い渡した。

ミールは昨季エルチェにレンタル移籍し、ラ・リーガ15位で終えた同クラブは現時点で判決についてコメントしていない。

ミールはウルヴァーハンプトン、ノッティンガム・フォレスト、ラス・パルマスでもプレーし、現在はセビージャに所属している。

セビージャは判決を受け、司法手続きを尊重し、あらゆる暴力や性的虐待に反対する声明を発表した。

「当クラブは司法手続きを尊重し、いかなる暴力や虐待も容認しない。そのような行為は社会にもサッカーの価値観にもそぐわない」と声明を出した。

被害者には6万4000ユーロの賠償金が命じられた。ミルには控訴する権利があり、弁護側は「行為は合意に基づくものだった」と主張している。