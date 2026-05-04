セビージャの選手バスが数百人の不満なファンに囲まれた。ネマニャ・グデリが群衆に語りかけた。

降格危機に立つセビージャ。不満を抱えたサポーターが選手バスを囲んだ。キャプテンのネマニャ・グデリが外に出て彼らに語りかけた。

映像には、かつてアヤックス、AZ、NACブレダでプレーしたグデリが群衆に語りかける姿が映っている。DF兼MFの彼はサポーターを安心させようと、ただ一言「我々は降格しない」と伝えた。

「このチームが降格するなんてあり得ない。ピッチで全力を尽くす」と語り、ファンは声援を送った。

セビージャは今季も苦戦。2013/14以降ELを5度制した名門がアラベスに2点差の18位だ。

19位レバンテと12位バレンシアの差はわずか6ポイントで、下位争いは息詰まる展開だ。

月曜にはホームでレアル・ソシエダ戦が待っている。相手はコパ・デル・レイで来季のヨーロッパリーグ出場権を確保済みで、今季のモチベーションは低い。

この試合後、レアル・マドリード、ビジャレアル、セルタなど強豪との4試合が残る。ルイス・ガルシア監督率いるチームにとって、残留は容易ではない。

昨季は降格圏を1ポイント上回り辛うじて残留した。セビージャが2部で戦ったのは2000/01シーズンが最後で、1年後にすぐ復帰している。