セビージャに敗れた後、ラモスはアトレティコ・マドリード戦で往年のスタイルを取り戻した

セルヒオ・ラモスは、クラブ売却が混乱する中、古巣セビージャがアトレティコ・マドリードに勝利したことを祝福した。

ルイス・ガルシア・プラサ新監督がラモン・サンチェス・ピスフアンで初陣を切り、セビージャが2-1でアトレティコ・マドリードを破った直後のことだった。

この勝利でセビージャは降格圏を脱した。

ラモスは試合直後、SNSにガルシア監督の喜びの写真を投稿。「さあ、セビージャ…くそっ…＋3ポイント」とコメントした（エル・デスマルク）。

関連記事：バルセロナ戦でモロッコのスター選手に人種差別的な野次

関連記事：ラバトでの激闘後：サントスが早すぎる祝賀を拒否…シャラバニが敗因を説明

関連記事：ダービーのシナリオとレアルの不振…バルセロナがリーガ優勝へ着実に歩みを進める

ラモスにとってセビージャはキャリアをスタートさせた古巣であり、復帰も果たした特別なクラブ。

40歳の彼はクラブ買収計画の要とされ、最終交渉を前にdue diligenceが終了したばかりだ。

スタジアムでの祝賀は、緊張した試合を物語る。連敗で自信を失っていたセビージャにとって、この3ポイントは必須だった。

ラモスは以前、SNSでアトレティコ・マドリードをからかい、2014年と2016年のチャンピオンズリーグ決勝でレアル・マドリード時代決めたゴールを振り返っていた。 モンテレイ時代は背番号93を着け、リスボン決勝93分の劇的弾を想起させた。

関連記事：ダービーのシナリオとレアルの不振…バルセロナがリーガ優勝へ静かに糸を紡ぐ

関連記事：バイエルンの恐るべきメッセージ…レアル・マドリードは警戒しているか？

こちらも読む：4億5000万ユーロの移籍金…ラモスの肩に重くのしかかる使命

ラモスは昨年12月にモンテレイとの契約が終了して以降、無所属が続いている。引退か現役続行か、憶測が飛び交っている。