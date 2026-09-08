ビルトの報道によると、トルコ人MFはこの夏の移籍市場でサウジアラビアのクラブ、アル・シャバブからオファーを受けていたが、これを拒否し、代わりにシュツットガルト残留の意思を示したという。

報道によれば、カラゾルはサウジ・プロリーグで大幅な昇給を果たし、現在の年間約250万ユーロの年俸のおよそ2倍を手にすることができたはずだった。それでもカラゾルはシュツットガルトで非常に快適に過ごしており、いかなる状況でもシュヴァーベンを離れたくないと早い段階で明確にしていたとされる。

とはいえ、VfBで長年リーダー格を務めてきた同選手の立場が安泰というわけではない。29歳のカラゾルはすでに昨季、レギュラーの座を失っており、ジョーカーや途中出場の役割に甘んじる場面が増えていた。

さらにセバスティアン・ヘーネス監督は今季開幕前、それまで2年間カラゾルが着けていたキャプテンマークを剥奪した。シュツットガルトの新キャプテンはデニズ・ウンダフで、カラゾルとは対照的にヘーネスのシステムで不動のレギュラーとなっている。

「デニズは非常に高い頻度でピッチに立ち、監督の延長線上の存在として振る舞える選手だ。チーム、街、地域での彼の立ち位置については語るまでもない。彼はVfBの成功と躍進を体現している」と、指揮官はその決断を説明した。

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アタカン・カラゾルはチェマ・アンドレスの退団の恩恵を受けるのか？

もっとも、カラゾルの状況は、移籍期限日の土壇場で起きたチェマ・アンドレスのブライトン＆ホーヴ・アルビオン移籍という驚きの退団によって、いくらか改善した可能性が高い。若きスペイン人MFは昨季、カラゾルが先発から外れることが増えた主な理由の一つだった。

それでもシュツットガルトのセントラルMFでは、当面のところアンジェロ・シュティラーと新加入のグリシャ・プロメルが軸とみられている。カラゾルとVfBの契約は2028年まで残っている。