セネガル、CAF会長のダカール訪問についてコメント

2025年アフリカネイションズカップ決勝の余波は続いており、アフリカサッカー連盟（CAF）が「机上の決定」としてモロッコに優勝を授与した決定を受け、セネガルとモロッコの間で新たな緊張の局面が幕を開けた。この決定は、案件の処理に公正さが欠けているとの非難が渦巻く中、セネガルのスポーツ界に広範な怒りの波を引き起こした。

決定が発表されて以来、アフリカサッカー界は未曾有の危機に直面している。セネガルは、自国代表が決勝戦を棄権したのは無視できない不可抗力の事情によるものだと主張し、スポーツ仲裁裁判所（CAS）に正式に異議申し立てを行うことを決定した。

CAFがバランスの取れた声明や発言を通じて事態の沈静化を図ったものの、ダカールにおける国民的・政治的な不満は高まり続け、アフリカ連合（AU）のパトリス・ムツィペ議長が自ら介入する事態となった。

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ダカールへの事態収拾のための訪問

こうした緊張した状況の中、メディアの報道によると、CAFのパトリス・ムツィペ会長が数時間以内にセネガルの首都ダカールに到着する見込みだ。これは、緊張を和らげ、セネガル側との対話の道を開くことを目的とした公式訪問である。

セネガルのジャーナリスト、ラサナ・カマラ氏によると、この訪問ではセネガルサッカー連盟のアブドゥラ・ファル会長との会談に加え、バシロ・ディウマイ・ファイ大統領との非公開会談も予定されており、新たな法的措置に先立ち、双方の信頼回復と雰囲気の醸成を図るものとなる。

セネガルが門戸を開く

一方、セネガルサッカー連盟のアブドゥラ・ファル会長は、自国がCAF会長を「心から歓迎する」と強調し、セネガルは今後も「テランジャ」、すなわち「もてなしと寛大さ」の国であり続けると述べた。

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ファル氏はモツィペ氏宛てのビデオメッセージで次のように述べた。「セネガルは『ティランジャ』の国であり、ティランジャとは『歓迎』を意味します。私たちはセネガルにいるすべてのアフリカ人を歓迎します」。

さらに彼は次のように続けた。「ムツィピ大統領はセネガルに来るという決断を下した。彼は歓迎されるだろう。我々は皆アフリカ人であり、ここもまた彼の国なのだ。」

モツェピ氏のダカール訪問は、アフリカサッカーの評判に影を落としているこの危機の行方を左右する重要な節目となる。CAF会長は、事態を沈静化させ、大陸連盟が依然として団結と責任感を持って対立を管理できることを示そうとしている。