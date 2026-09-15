セネガルの複数のメディアが、2025年アフリカネイションズカップ決勝のセネガル対モロッコ戦に関する法的問題で新たな進展を報じた。セネガルサッカー協会が、モロッコのタイトル獲得の正当性をめぐるアフリカサッカー連盟（CAF）の決定に異議を申し立てるため、スポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴したことを受けたものだ。

セネガルのメディア「セニ・ニュース」によると、スポーツ仲裁裁判所はこの件に関する最初の会合を来る10月8日に開くことが予定されているという。

同メディアは、この期日は予想に反して、両代表チーム間の紛争に関する最終判断が下される場ではないと説明した。

そして、裁判所が最終決定に至るまでには、ほかにも複数の審理や会合が行われる予定であり、したがって2025年アフリカネイションズカップのタイトルの行方が10月の会合で決着することはないと指摘した。

この問題は、セネガルとモロッコが対戦した決勝戦にさかのぼる。試合終盤の数分間に大きな緊張が生じていた。

セネガル代表はピッチ上での勝利によってタイトル獲得を祝っていたが、その後モロッコがアフリカサッカー連盟の委員会に異議を申し立てた。

CAFの上訴委員会はモロッコの異議を受理し、この決定によってタイトルはモロッコに与えられ、セネガルは戴冠を剥奪される結果となった。これを受けてセネガル側はこの決定に異議を唱えるためスポーツ仲裁裁判所への提訴を決めた。

「セニ・ニュース」は、紛争の核心は主に、モロッコにPKが与えられた後のアディショナルタイムに起きた出来事に関わるものだと説明した。

セネガル代表の何人かの選手は、この審判の判定に抗議して短時間ピッチを離れ、それによって試合が中断した。この出来事は懲戒案件における主要な要素の一つとなっている。

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