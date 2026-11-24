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アフリカサッカー連盟（CAF）は、スポーツ仲裁裁判所（CAS）がモロッコではなくセネガル代表をアフリカネイションズカップ2025の王者と認めた歴史的な裁定について、公式見解を発表した。約10カ月にわたる論争の末のことだ。

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CAFはスポーツ仲裁裁判所の決定を尊重すると強調し、この裁定を履行するために必要なあらゆる措置を講じると表明した。

本日火曜日に下された裁定を受けて発表されたCAFの最初の声明の内容は以下の通りだ。

「スポーツ仲裁裁判所（CAS）は、アフリカネイションズカップ2025決勝をめぐる論争に決着をつけた。本日、セネガルサッカー連盟とモロッコ王立サッカー連盟の間の紛争について最終決定を下し、セネガルの優勝を確定させた。

CASは、2026年3月17日に出されたアフリカサッカー連盟（CAF）上訴委員会の決定を取り消し、2026年2月11日に出された規律委員会の決定を支持すると発表した。

CASの決定に基づき、セネガル代表がアフリカネイションズカップ・モロッコ2025の王者として正式に認定された。

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この紛争は決勝戦での出来事を背景に生じたもので、その後、セネガルとモロッコ両連盟の間の争いとしてスポーツ仲裁裁判所に持ち込まれ、判断が委ねられていた。

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アフリカサッカー連盟は、CASの決定を尊重するとともに、裁定の履行に必要なあらゆる措置を講じるとしている。

これにより、スポーツ仲裁裁判所はアフリカネイションズカップ最新大会の王者をめぐる紛争に幕を下ろし、セネガルの優勝が確定した」

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裁定前にモツェペ会長は何を語っていたか

CAFの声明は、パトリス・モツェペ会長の姿勢を裏付けるものとなった。モツェペ会長は先の月曜日、どちらが優勝することになっても決定を尊重すると表明していた。

モツェペ会長はスポーツ仲裁裁判所の裁定を尊重すると約束しており、約10カ月にわたって続き、アフリカ大陸で大きな論争を呼んだ法的な混乱に終止符を打つ展開となった。

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モツェペ会長は、南アフリカで行われたCAFとある企業とのパートナーシップ契約の調印式で、結果がどうであれ、CAFはスポーツ仲裁裁判所の決定を履行すると明言していた。

さらに同会長は、アフリカサッカーの運営において、公正さと信頼性を保ち、ルールを尊重する必要性を強調した。

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なぜセネガル有利の裁定となったのか

本日発表された公式声明によると、CASは決定理由の中で、主審が109分にプレー再開の笛を吹いた時点で、両チームがピッチに戻り、ともにプレー再開の意思を示していたことから、試合続行の条件が整ったと判断していたと説明した。

これに基づき、仲裁パネルは主審の判定の効果はピッチ上に限定されるとし、この判定は「フィールド・オブ・プレー原則」に該当すると判断した。

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またCASは、アフリカネイションズカップ規則第82条および第84条は本件には適用されないとの見解を示した。両条項は、いずれかのチームの行為によって主審が試合を完全に打ち切らざるを得なくなった場合に限り、試合結果を決定することを目的としているという。

したがって、仲裁パネルは主審が試合再開を決めた際に法的な誤りは一切なかったと結論づけた。これにより、決勝の勝利をモロッコに与えた決定の根拠は失われることになった。