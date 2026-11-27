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アフリカ・ネーションズカップ2025決勝をめぐるスポーツ仲裁裁判所（CAS）の判決からわずか2日後、大陸レベルでのモロッコサッカーの将来に関する物議を醸す噂が再び浮上した。しかし、モロッコ王立サッカー連盟がこれをきっぱりと否定し、騒動に決着をつけた。

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ここ数時間、SNS上の複数のアカウントや投稿で、モロッコがアフリカサッカー連盟（CAF）を離脱して欧州サッカー連盟（UEFA）に加盟し、欧州選手権（EURO）に出場するための申請を行ったとの主張が拡散された。セネガルのアフリカ・ネーションズカップ優勝という決定に対する強烈な対抗措置だとされていた。

噂はそれだけにとどまらなかった。一部の投稿では、モロッコは地理的にアフリカ大陸に位置しているとの理由で、UEFAがモロッコ王立サッカー連盟の申請を却下したとまで主張されていた。

しかし、この話はすぐさま直接否定されることになった。『ガーディアン』紙の特派員を務めるナイジェリア人ジャーナリストのオサス・オバイウワナ氏が、自身の「X」アカウントで、モロッコ王立サッカー連盟の関係者から明確な否定のコメントを得たと明かしたのだ。同関係者は、出回っている情報は「完全な虚偽」だと断言したという。

古い噂が再浮上

モロッコが欧州サッカー連盟に移るという話は、新しい噂ではない。これまでにもさまざまな機会にSNS上で取り沙汰されてきたが、モロッコ側、UEFA側のいずれからも、それを裏付けるような公式の動きは確認されていない。

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モロッコがそうした方向に動いているという証拠は一切ないものの、今回の噂は、アフリカ・ネーションズカップ2025決勝をめぐるスポーツ仲裁裁判所の判決を受けて、多くのモロッコのサポーターがSNS上で怒りや失望をあらわにしていた時期と重なった。

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こうした状況から、判決後に広がった不満が、この古い話を再燃させる一因となったとみられる。ただし、CAF離脱に向けた正式な申請が実際に行われたことを示すものは何もない。

1987年の実話

この噂が再び広まった背景には、実際にあった歴史的な出来事が影響している可能性もある。ただし、それはサッカーとも欧州サッカー連盟とも無関係の話だ。

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1987年、故ハッサン2世国王の治世下で、モロッコは実際に欧州経済共同体（EEC）への加盟を申請している。EECは当時、現在の欧州連合（EU）の前身にあたる枠組みだった。

しかし、この申請はモロッコが欧州の国ではないという理由で却下された。

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もちろん、この歴史的な出来事と、現在出回っているモロッコのCAFからUEFAへの移籍をめぐる噂を結びつける材料は何もない。とりわけ、両者はまったく異なる文脈に属する話である。

国が所属する大陸連盟を変えることは可能か

大陸連盟への加盟は必ずしも国の地理的な位置に厳密に結びついているわけではなく、世界のサッカーにはいくつかの例外的なケースが存在するため、こうした構想は原則として不可能ではない。

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例えばイスラエルは地理的にはアジアに位置しているが、アジアの大会への参加が困難となる政治的事情を背景に、1994年から欧州サッカー連盟に加盟している。

また、オーストラリアは2006年にオセアニアサッカー連盟を離脱し、アジアサッカー連盟に加盟した。この動きも、よりレベルの高い舞台で戦いたいという意向と結びついていた。

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しかし、モロッコの状況はこの2つのケースとは異なる。モロッコはアフリカサッカー界において積極的かつ安定した一員であり、競技面でも組織面でもCAF内で重要な地位を占めている。

したがって、現時点で入手可能な情報には、モロッコが所属する大陸連盟の変更を検討していることを示す兆候はない。さらに、モロッコ王立サッカー連盟もこの件に関する噂を明確に否定している。

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照準はアフリカ・ネーションズカップ2027

出回る噂とは別に、モロッコ代表の競技上の目標は明確だ。それは大陸内で戦い続け、史上2度目となるアフリカ・ネーションズカップ制覇を目指すことである。

モロッコが同大会を最後に制したのは1976年のことだ。現在の焦点は次回大会に向けられており、モロッコ代表はCAS判決の余波やその後の噂が引き起こした騒動から離れ、ピッチ上でタイトルを勝ち取ることを目指している。