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スポーツ仲裁裁判所（CAS）でセネガル代表の弁護を務めたスペイン人弁護士フアン・デ・ディオス・クレスポ氏は、アフリカ・ネイションズカップ2025決勝が中断した後、モロッコ代表がプレー続行を選んだ決断こそが、タイトルがセネガルに戻る決め手になったと語った。

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クレスポ氏はさらに、もしモロッコ代表が試合の続行を拒否していれば、3-0でタイトルを獲得していたはずだと述べた。

クレスポ氏は、この行動によって試合が主審の権限の下で続行され、その判定に従って終了したことが裏付けられ、セネガルの棄権を巡るモロッコ側の後の訴えの法的根拠が弱まったとみている。また、当初からこの訴えには勝算があると考えていたと述べる一方、アフリカサッカー連盟（CAF）の上訴委員会でセネガルが敗れたことで、いくらかの疑念も生じていたと認めた。

クレスポ氏はスペインのEFE通信に対し、「最初からこの訴えには勝算があると考えていた。完全に明白というわけではなかったが、国際サッカー評議会（IFAB）が定める競技規則は大会規定よりも上位にあると理解していた」と語り、CASの裁定がこの解釈の正しさを裏付けたとの見方を示した。

CASはセネガルサッカー連盟の上訴を認め、セネガルを棄権による敗戦扱いとしてモロッコに3-0の不戦勝を与えていたCAF上訴委員会の決定を取り消した。

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これによりCASはCAF規律委員会の当初の決定を復活させ、ピッチ上で記録されたセネガルの1-0の勝利という結果を認めた。

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クレスポ氏は、モロッコがピッチに戻り、PKを蹴る準備をした決断こそが、この件における決定的な要因だったと考えている。

同氏は「もしモロッコがPKを蹴りたくない、試合を続けたくないと表明していれば、主審は試合終了の笛を吹き、モロッコが3-0で大会を制していた。それ以上でも以下でもない」と語った。

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さらに「すべての鍵は、モロッコがピッチに戻ったことだ。もし戻っていなければ、セネガルにとって状況はより厳しく、不可能ではないにせよ困難になっていただろう」と続けた。

同弁護士によれば、裁定の法的根拠はIFAB競技規則の第5条にある。同条は主審に試合を管理し、終了させる権限を与えており、この規定は事案発生時に有効で、試合の進行と結果に関する主審の判定はその権限の範囲内にあるという。

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クレスポ氏は「試合の開始と終了を決めるのは主審だ。以上だ」と述べた。

こうした文脈で、クレスポ氏は「ピッチ上の判定」の原則を根拠とした。これは、特定かつ例外的な状況を除き、試合中に下された審判の判定を事後的に見直すことから守る原則である。

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同弁護士の解釈によると、CASは、両チームがピッチに戻ってプレー続行の意思を示した後、109分に試合の再開を認めた主審の判断は権限の範囲内であったと判断した。また、その判断が恣意的なものや外部要因の影響を受けたものとも認めなかった。

クレスポ氏は、試合の進行に関する主審の判定への保護はほぼ絶対的だとみている。ただし、カードを受けるべき選手の特定を誤った場合など、例外が存在することも認めている。

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それでも同氏は、規律機関がピッチ上で下された審判の判定に異を唱えるというだけで、すでに終了した試合の結果を変更する権限は持たないと強調した。

モロッコがセネガルを棄権による敗戦扱いとするよう求める根拠としたアフリカ・ネイションズカップ規定の第82条と第84条について、同弁護士は、主審が試合を完全に打ち切ったのではなく、再開と続行を認めたため、本件には当てはまらないとの見解を示した。

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クレスポ氏はまた、国際サッカー連盟（FIFA）がその後、懲戒規程を改正し、ピッチから一部または全員が退いたチームは敗戦扱いとなり得るようにしたことにも触れた。

同氏は「セネガルとモロッコの一件が、規則改正のきっかけになったと思う」と語り、CASの裁定は3人の仲裁人全員一致で下されたものだと付け加えた。