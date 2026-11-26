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スポーツ仲裁裁判所（CAS）でセネガルサッカー連盟の弁護を務めたスペイン人弁護士、ファン・デ・ディオス・クレスポ氏が、セネガルにアフリカ・ネイションズカップ2025のタイトルを与えた決定をモロッコが覆す可能性は極めて低いと断言し、王者が再び変わる事態は考えにくいとの見方を示した。

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スポーツ仲裁裁判所は11月24日、セネガルに正式にタイトルを授与していた 。セネガルサッカー連盟がアフリカサッカー連盟の決定を不服として申し立てた上訴を認めたもので、同連盟は決勝でセネガルの選手たちが数分間ピッチを離れたことを理由に、モロッコを勝者としていた。

クレスポ氏はラジオ局「カデナ・セール」の番組『エル・ラルゲーロ』に出演し、モロッコの異議申し立てが成功する可能性はほぼゼロだと説明。「この種の異議申し立てが認められることは極めてまれだ。状況がモロッコに有利に変わる確率は0.00001%だ。不可能とは言えないが、実際問題としてはほぼ不可能だ」と語った。

一方、フランスのメディア「フット・メルカート」は、このスペイン人弁護士の発言にはモロッコ側への皮肉が込められていると指摘した。

同氏は案件を担当した当初を振り返り、去る2月にセネガルの弁護団に加わって以来、モロッコにタイトルを与えた最初の決定は覆せると当初から確信していたと強調した。

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クレスポ氏は「私が任命されたのは2月で、3月にはパリで世界各国のメディアを前に記者会見を開いた。そこでまず言ったのは、あの決定は馬鹿げていて滑稽なものであり、何があろうと覆るということだった」と述べた。

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また、セネガルの弁護を任された舞台裏も明かし、セネガルのスポーツ界での人脈が起用につながったと説明。任命からわずか2日後には、モロッコ人の弁護士から連絡を受けたという。

「セネガルの関係者から、現地での人脈を理由に声がかかった。その2日後、スポーツ専門の弁護士をしているモロッコ人の友人から連絡があり、モロッコ連盟が弁護士を探していると言われた。だが、私はすでにこの件の反対側についているので、彼らと協力するのは不可能だと伝えた」と付け加えた。

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さらにクレスポ氏は、決勝でのモロッコの選手たちの振る舞いにも言及。ピッチに残り続けたことが事態の流れを決定づける要因になったとの見方を示し、特にセネガルの選手たちが戻った後に試合が続行されたことを挙げた。

同氏によれば、モロッコは試合の続行を拒否していれば、あるいはブラヒム・ディアスがPKのキッカーとして前に出なければ、タイトルを手にできたという。モロッコ代表はタイトルがすでに決まったとみなすのではなく、試合に勝つチャンスにこだわったと指摘した。