セネガル代表監督はノルウェー戦前に「アフリカ王者になったのは偶然ではない」と語った。

セネガル代表のバブ・ティアオ監督は、選手たちが 「アフリカのために命を懸ける」と宣言した。また、「ティランガの黒豹」がアフリカ王者の座を偶然に勝ち取ったわけではないと強調し、アフリカを正しく代表する義務があると語った。

試合前日の会見では「アフリカ王者としてW杯に出場した。国と大陸の誇りを懸けて戦う」と力を込めた。

初戦のフランス戦（1-3）で敗れ厳しい状況にあると認め、「2敗すればイラク戦が残ってもベスト32進出は極めて難しい」と語った。

ティアウ監督は「厳しい組だが、3試合すべてが決勝だ。初戦に負けたが、まだチャンスはある。ノルウェー戦でミスは許されない。全員が準備できていると確信している」と語った。

ノルウェーがイラクを4-1で下した試合で2得点を挙げたハーランドに注目が集まるが、ティアウ監督は「彼だけに焦点を当てるのは間違い」と強調した。

「ハーランド対策はない。ノルウェー対策があるだけだ。DF陣はビッグ大会で同格のFWと戦った経験がある。重要なのはノルウェー代表全体をどう封じるかだ」と語った。

現時点で最も強いアフリカ代表は結果を出しているチームだとし、大会の行方はまだ分からないと語った。

なおセネガルは、2002年の初出場時にフランスを破った歴史的勝利以降、直近12試合で無失点試合がない。ティアウは「失点は多い。だがもう失敗は許されない」と語った。