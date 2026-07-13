セネガル代表キャンプでスキャンダル…突然の追放の背景には「セクハラ」

セネガルサッカー連盟事務局長のスー氏は、代表チームが2026年W杯に出場中、調理師を突然解任したと明かした。理由は「セクハラ」とみなされた行為だった。

モロッコのウェブサイト「アル・バトゥーラ」のインタビューでスー氏は報道姿勢に不満を示し、「批判ではなく称賛を期待していた。セネガルの名誉を守るためにファイ会長と私が尽くした努力は評価されるべきだ」と語った。

また、当局は詳細を公表しなかった理由について、「セクハラに相当する具体的な行為が実際にあった」と説明し、「米警察が来て代表団員を手錠で連行するまで待つべきだったのか」と反問した。

スー氏は、セネガルと西洋の文化の違いに触れ、「セネガルには西洋とは異なる慣習があり、文明も異なる。ここでは親族として女性と冗談を言い肩を叩くこともあるが、米国では状況が異なる」と説明した。

同事務局長は、FIFA関連でメキシコにいた連盟会長と協議し、セネガル政府とも調整した上で即時退去を決断したと説明した。

スー氏は「この予防措置は合宿の平穏と国のイメージを守るために必要だった」と強調し、迅速な対応が事態の悪化とスキャンダル化を防いだとした。

ワールドカップ期間中に大きな物議を醸したこの事件について、セネガルサッカー協会の公式関係者がその真の理由を明らかにしたのは今回が初めてである。当時、同協会は「運営上の理由により、管理スタッフの一人を帰国させた」という簡潔な声明を発表するにとどまっていた。