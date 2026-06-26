セネガルは容赦なく攻め込み、決勝トーナメント進出の望みを維持した。

セネガルはイラクを5－0で下した。好スタートを切ったセネガルは後半に攻勢を強めた。この大勝で3位チーム上位入りの可能性を維持し、次ラウンド進出へ望みをつないだ。

セネガルは大量得点での勝利が必須だった。その意図は明確で、開始4分で先制。CKからアブドゥライ・セックのヘディングがハビブ・ディアラに当たり、ゴールへ吸い込まれた。1－0。

セネガルは勢いに乗り、2点目を目指した。マネがスラカを抜き去り独走かと思われたが、DFに倒された。テイラー主審はまずイエローを出したが、VARの介入でスラカはレッドカードを受けた。

粘るイラクは総守備で対抗し、グラハム・アーノルド監督率いるチームは陣形を固めて失点を抑えた。時折カウンターでセネガルペナルティエリアまで迫ったが、決定機には至らなかった。

後半10分、イクバルのミスをカマラが回収しサールへ。サールは今大会3点目を決めて2－0とした。

直後、試合は加速する。わずか3分後、パペ・ゲイエが16ヤード外から右上にカーブをかけて3－0。ドリンクブレイク後、ゲイエが再び強烈なシュートで4－0とした。

82分にはイリマン・ンディアエがGKアフメド・バシルの逆を突き、ニアサイドへ豪快に叩き込んで5－0。試合は決まった。 セネガルはグループIで3位が確定。この先数日間、アルジェリア、ベルギー、コンゴ、カーボベルデ、クロアチアの試合結果に注目する。