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スイスの法律専門家ルシアン・ヴァローニ氏が、アフリカネイションズカップ2025でセネガル代表を優勝と認めたスポーツ仲裁裁判所（CAS）の裁定について見解を示した。モロッコサッカー連盟はこの裁定を不服として、スイス連邦裁判所に異議を申し立てる意向だ。両者の法廷闘争は長期にわたっており、同氏は申し立てが認められる可能性を解説した。

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CASは昨日火曜日、セネガルサッカー連盟の申し立てを認めると発表した。セネガル側が不服としていたのは、アフリカサッカー連盟（CAF）の上訴委員会が去る3月に下した決定だ。この決定はアフリカネイションズカップ2025決勝の勝者をモロッコとしていた。

CASは、CAF規律委員会の決定を再び有効とすることを確認した。去る1月にラバトで行われた決勝について、セネガル代表の1-0での勝利を認める決定である。

しかしモロッコサッカー連盟はその後、CASの裁定を受け入れない姿勢を表明した。公式声明では、スポーツ仲裁裁判所の裁定に対して異議を申し立てる意向も示している。

決め手となった原則

スポーツ法を専門とするスイスの弁護士ルシアン・ヴァローニ氏は、CASが「ピッチ上の主審の判定」の原則を適用したと指摘した。そのうえで、モロッコ側が裁定に異議を申し立てるのは「困難」になると強調している。

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ヴァローニ氏は『Kooora』の独占取材に対し、水曜日にこう語った。「スポーツ仲裁裁判所（CAS）は『ピッチ上の主審の判定』の原則を適用することを決めた。これは、試合の主審が下すあらゆる判定が裁判所の司法審査にかけられる事態を避けるための、確立された原則だ。したがって今回の裁定は、同様の事案における明確な判例に沿ったものとなった」

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険しい道のり

モロッコの異議申し立てが認められる可能性について問われると、同氏は次のように説明した。「モロッコにはこの裁定を不服としてスイス連邦最高裁判所に上訴する権利があり、その後は欧州人権裁判所に訴えることもできる」

ただし、こう付け加えている。「この道のりは容易ではないだろう。スイス連邦最高裁判所で認められる不服申し立ての理由は、極めて狭い範囲に限られているからだ」

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同氏によれば、唯一まだ見通せないのは、欧州人権裁判所がどこまで踏み込んで審理するかという点だという。公正な裁判を受ける権利の原則に基づき、スイス連邦最高裁判所よりも深く事案を検討する可能性がある。

ヴァローニ氏は最後にこう締めくくった。「『ピッチ上の主審の判定』の原則の問題点は、主審の判定を実質的な司法審査にかけることができない点にある。だが、それこそがこの原則の本質であり、主な目的だ。あらゆる判定が裁判沙汰になれば、試合が終わった後でさえ勝者が誰なのか疑わしくなりかねない。それを避けるための原則なのだ」

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ルシアン・ヴァローニ氏とは？

ルシアン・ヴァローニ氏は、商事紛争と国際仲裁を専門とするスイスの弁護士だ。スポーツ法の分野ではスイスを代表する弁護士の一人とされる。スポーツ仲裁裁判所（CAS）や国際スポーツ連盟の司法機関で扱われる案件について、豊富な経験を持つ。

同氏は特に、スイス連邦最高裁判所と欧州人権裁判所で仲裁裁定に異議を申し立てる分野に精通している。両裁判所では、注目を集めたスポーツ関連の案件で勝訴を収めた実績もある。

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FRORIEP法律事務所で24年間パートナーを務めた後、2021年に自身の法律事務所を設立した。2015年からはソルボンヌ大学アブダビ校で講師を務めている。また、世界で3万人以上のプロ選手を代表する国際サッカー選手協会（AIF）では、副会長兼理事を務めている。