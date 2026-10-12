セネガルの報道が、スポーツ仲裁裁判所での聴聞において、アフリカ・ネイションズカップ決勝をめぐるセネガルとの法的紛争の枠組みの中で、モロッコにとって後退と評する展開があったと主張した。ただしこれは、同報道が「非公開の審理から漏れた情報」だとするものに基づいており、その詳細について公式な確認は出ていない。

セネガルのサイト「セネニュース」は、スイスのローザンヌ市で開かれた聴聞の中で、モロッコ側がコンゴ人のジャン・ジャック・ンダラ主審に帰属するとされる第2の報告書を根拠にしようと試み、決勝で起きた出来事について異なる説明を提示しようとしたと主張した。

「セネニュース」の説明によれば、主審の公式報告書は試合が97分に中断され、約12分後に再開されたと記していたが、同サイトによると、セネガル代表の棄権や試合の敗者とみなす旨の言及は含まれていなかったという。

同サイトは、アフリカサッカー連盟の代表者らが、そもそもこの「捏造された」第2の報告書の存在そのものに疑問を投げかけたと主張し、審理中の論争を経てこの筋道は議論から排除されることになったとしている。

さらに同サイトは、モロッコ側の弁護団が、ンダラ主審が同国人であるアフリカサッカー連盟審判委員長のオリヴィエ・サヴァリから影響を受けた可能性について疑義を呈したとしつつも、その主張の正当性を立証する公の証拠は報告の中で示されなかったと指摘した。

一方で同サイトは、セネガル側の弁護団が「ピッチ上」の原則を堅持したと伝えた。これは、汚職や悪意の存在が立証されない限り、試合の事実関係と結果に関する審判の判定は最終的なものであるという考えに基づくものだ。

とはいえ、このセネガルのサイトが挙げた詳細は、非公開の審理からの漏えい情報だとする同サイトの説明の範囲にとどまるものであり、確定した事実やスポーツ仲裁裁判所が下した裁定として扱うことはできない。

両者の紛争における決着をつけるのは、あくまで同裁判所の最終決定である。