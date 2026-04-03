セネガルのスター選手：「モロッコ戦の前には、ゴミ箱の中で寝る覚悟だった」

セネガル代表およびイングランドのエバートンに所属するスター選手、イドリッサ・ジャナ・ジェイは金曜日、モロッコとの2025年アフリカネイションズカップ決勝戦に先立つ状況や緊張感について、「ごく自然なことであった」と述べ、試合にまつわる出来事を過大評価する姿勢を否定した。

ガイはフランスの雑誌『Onze Mondial』のインタビューで、「決勝戦の前に起きたことはすべて完全に自然なことだった。我々はそれを知っていたが、人々は物事を大げさに言い過ぎている」と語った。

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セネガル代表のベテラン選手は、両国民の間の強固な関係を強調し、次のように付け加えた。「決勝戦の前、いやアフリカネイションズカップの前でさえ、モロッコ人とセネガル人の間の良好な関係は誰もが知っていた。この素晴らしい関係は何年も続いており、決して壊してはならない。彼らは友人であり、兄弟なのだ」。

彼は続けた。「簡単な試合にはならない、むしろ緊張感のある試合になることは分かっていたが、我々はあらゆる事態に備えていた。 我々は200％の集中力を保ち、冷静だった。何が起きようとも、感情的にも精神的にも我々に影響を与えることはない。我々はこう言い聞かせていた。『もし我々がゴミ箱に放り込まれても、そこで眠り、沈黙を守る』と」

ジェイのこの発言は、アフリカサッカー連盟（CAF）がセネガルからタイトルを剥奪し、モロッコに授与するという決定をめぐり激しい論争が巻き起こっている中でなされた。CAFは、セネガルの「ティランガの黒人」が決勝戦を棄権したとみなしたためである。