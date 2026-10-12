セネガルのあるメディアは、アフリカネイションズカップ決勝をめぐるセネガルとの法的紛争に関連し、スポーツ仲裁裁判所での聴聞において、モロッコにとって「後退」と評する展開があったと主張した。同メディアはこれを「非公開の審理から流出した情報」だとしているが、その詳細について公式な確認は出ていない。









セネガルの「セニ・ニュース」は、スイスのローザンヌで開かれた聴聞において、モロッコ側がコンゴ人主審ジャン・ジャック・ンダラに帰属するとされる2つ目の報告書を根拠にしようと試み、決勝で起きた出来事について異なる説明を示そうとしたと主張した。

「セニ・ニュース」の説明によれば、主審の公式報告書には、試合が97分に中断され、約12分後に再開されたと記されていたが、同サイトによると、セネガル代表の棄権や同代表を敗者とみなす記述は含まれていなかったという。

同サイトは、アフリカサッカー連盟の代表者らが、そもそもこの「捏造された」2つ目の報告書の存在そのものに疑問を呈したと主張し、審理中の議論を経てこの論点が協議から排除される結果になったとしている。

さらに同サイトは、モロッコ側の弁護団が、主審ンダラが同国人であるアフリカサッカー連盟審判委員長のオリヴィエ・サヴァリから影響を受けた可能性について疑問を提起したものの、その報告のなかでこの主張の正当性を裏付ける公開された証拠は示されなかったと指摘した。

一方で同サイトは、セネガル側の弁護団が「フィールド上の決定」の原則を主張したと伝えた。これは、汚職や悪意の存在が証明されない限り、試合の事実関係や結果に関する審判の判断は最終的なものであるという考えに基づくものだ。

とはいえ、このセネガルのサイトが挙げた詳細は、同サイトが非公開審理からの流出情報だとする説明の枠内にとどまるものであり、確認された事実、あるいはスポーツ仲裁裁判所が下した裁定として扱うことはできない。

両者の紛争の決着をつけるのは、同裁判所の最終判断である。