セネガルに痛手…新たな決定がワールドカップを揺るがす！

2026年ワールドカップでは運営問題が相次ぎ、大会の影が色濃くなっている。セネガル当局は、代表チームを応援するため米国へ渡航予定だったサポーターのビザ申請をすべて却下したと発表。これにより、トランプ政権の大会政策を巡る論争はさらに深まった。

セネガル当局は金曜日、AFP通信の取材に「ビザ取得ができなかったため、公式サポーター団は存在しない」と確認した。これはアフリカサポーターの期待に大きな打撃となった。

同様の問題はコートジボワールでも発生し、約500人の「象」サポーターのビザ申請もすべて却下された。彼らは数年ぶりの本大会出場を応援する機会を失った。

さらに、ソマリアの審判オマル・アブドゥルカディール・アルタン氏もFIFAに公式に任命されていたにもかかわらず入国を拒否され、ワールドカップ史上初の事例となった。

これらの混乱は大会の評判を傷つけており、48カ国制初開催の祭典が本来持つべき輝きを失わせている。

トランプ政権のビザ発給に関する強硬政策はFIFA内部でも懸念が高まっている。特にアフリカからの観客動員が減ることで大会の輝きと国際性が損なわれる恐れがある。

現時点ではFIFAも米国当局も公式コメントを発表していない。組織委員会への批判は高まる一方であり、事態が悪化して大会運営に支障をきたす前に早期介入を求める声が多い。