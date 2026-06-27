セネガル代表はグループリーグ最終節で3位チーム中最上位となり、2026年ワールドカップの決勝トーナメント進出を決めた。

セネガルは昨日金曜のグループ9最終節でイラクに5－0勝利し、初白星で3位通過を決めた。

また、グループ7でイランがエジプトと1－1で引き分けたため、勝ち点3で並んだものの得失点差で上回るセネガルが「3位上位」の出場権を確保した。

この結果、セネガルはスウェーデン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、エクアドル、パラグアイに続き、5番目のベスト3位チームとして決勝トーナメント進出を決めた。

これにより32強進出は28チームとなった。

土曜の午前、グループ7首位ベルギーとともにセネガルが突破し、32強は計28チームとなった。残り4枠は、本日の夕方の試合と明日の午前中の試合で決まる。

進出した代表チームは以下の通り：

グループA：メキシコ、南アフリカ

グループ2：スイス、カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナ。

グループC：ブラジル、モロッコ。

第4グループ：アメリカ合衆国、オーストラリア、パラグアイ。

第5グループ：ドイツ、コートジボワール、エクアドル。

第6グループ：オランダ、日本、スウェーデン。

第7グループ：ポーランド、エジプト。

第8グループ：スペイン、カーボベルデ。

第9グループ：フランス、ノルウェー、セネガル。

第10グループ：アルゼンチン。

第11グループ：コロンビア、ポルトガル。

第12グループ：イングランド、ガーナ。

早期に大会を去ったのはどのチームか？

一方、勝ち上がりの可能性が消えたため、12チームが早期に大会を去りました。

第1グループ：チェコ。

第2グループ：カタール。

グループ3：ハイチ。

第4グループ：トルコ。

グループ5：キュラソー。

第6グループ：チュニジア。

第7グループ：ニュージーランド。

第8グループ：ウルグアイ、サウジアラビア。

第9グループ：イラク。

第10グループ：ヨルダン。

第12グループ：パナマ。

結果は？

なお、グループリーグ最終日終了時点で、まだ8チームが運命の行方を待っている。

第1グループ：韓国。

グループ3：スコットランド。

第7グループ：イラン。

グループ10：オーストリア、アルジェリア。

グループ11：コンゴ民主共和国、ウズベキスタン。

第12グループ：クロアチア