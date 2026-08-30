セドリック・ハテンブールがエールディヴィジに復帰することになると、『Voetbal International』が報じている。このMFはアンデルレヒトを離れ、スパルタ・ロッテルダムに復帰する寸前で、同クラブはブリュッセルに100万ユーロ（ボーナスを除く）を支払うことになる。

ハテンブールはエクセルシオールでブレークを果たし、エールディヴィジでも最も将来を嘱望されるMFの一人として名を上げた。オランダの強豪クラブが獲得に動いていたが、最終的に2025年1月にアンデルレヒト行きを選んだ。

ハテンブールはそのシーズンをエクセルシオールで最後まで戦うことを許され、その後に国境を越えた。だが、ベルギーの名門ではすぐに構想外となり、トップチームでデビューを果たすことは結局一度もなかった。

ロッテルダム出身のこの21歳の右利きは、パールス・ウィットのリザーブチームで5試合に出場するにとどまった。2029年半ばまでの契約を結んでいる同選手は、2026年1月にシーズン終了までテルスターへレンタル移籍していた。

フェルセン＝ザイトでは、ほぼすぐに主力に定着した。ノールトホラントのクラブで17試合に出場した後、将来構想に入っていなかったアンデルレヒトへ復帰している。

スパルタはハテンブールにとって決して未知の場所ではない。2度にわたって合計3年半、同クラブの下部組織で過ごしていたからだ。アルフェンセ・ボーイスとフェイエノールトを経て、2022年にエクセルシオールへ加入した。

ハテンブールはすでにメディカルチェックを終えており、ほどなく2030年半ばまでの契約にサインする見込みだ。