セドリック・ハテンブールがエールディヴィジに復帰することが決定的となったと、Voetbal Internationalが報じている。アンデルレヒトを離れ、スパルタ・ロッテルダムに復帰する寸前で、同クラブはブリュッセルに100万ユーロ（ボーナス別）を支払う見通しだ。

ハテンブールはエクセルシオールで台頭し、オランダで最も将来を嘱望されるMFの一人として名を上げた。オランダの複数の強豪クラブが獲得に動いたが、最終的に2025年1月にアンデルレヒト行きを選んだ。

ハテンブールはシーズンをエクセルシオールで最後まで戦うことを認められ、その後に国境を越えた。ベルギーの名門クラブではすぐに構想外となり、結局トップチームでデビューを果たすことはなかった。

ロッテルダム出身の21歳の右利きは、Paars-Witのリザーブチームで5試合に出場するにとどまった。契約は2029年半ばまでとなっており、2026年1月にはシーズン終了までテルスターへレンタル移籍していた。

フェルセン南では、ほぼすぐに主力として定着した。ノールトホラントのクラブで17試合に出場した後、将来構想のないアンデルレヒトへ戻っていた。

ハテンブールにとってスパルタは決して未知の地ではない。2度にわたって合計3年半、同クラブの下部組織で過ごしていた。アルフェンセ・ボーイズとフェイエノールトを経て、2022年にエクセルシオールへ加入した。

ハテンブールはすでにメディカルチェックを終えており、近日中に2030年半ばまでの契約にサインする見込みだ。