セットプレーがセリエAの欧州カップ戦出場権争いを左右した：ASローマの躍進とACミランの失速。

現代サッカーでは、ゴールが競技的にも経済的にもかつてない価値を持つようになった。そのためクラブは、試合のあらゆる場面で優位性を模索している。

今週末のセリエAでは、セットプレーが欧州カップ戦出場権を争う上で重要な要素となった。

ローマがチャンピオンズリーグ出場権を確保した一方、ミランはセットプレー時の守備的プレッシャーに屈し、上位陣の行方を左右した。

データを見てみよう。

セリエAの欧州大会への影響

ミランのセットプレー崩壊

最終節も大混乱だった。

コロナ禍以降も、リーグは一貫して最終節まで劇的な展開を提供し続けている。

今シーズンも例外ではなかった。

下位では、クレモネーゼが最終節でコモに勝ち、かつレッチェがホームでジェノアに勝たないという難条件を満たせず降格した。

しかし、最大のドラマは欧州カップ戦出場権争いだった。

コモは、モチベーションの低いローマかミランが負けることを期待。さらにユヴェントスは、その条件に加えてコモが勝ち点を落とすことも必要だった。

しかしミランが自滅し、扉は大きく開いた。

ローマが着実に結果を出した一方、ミランはセットプレーでの守備ミスで、約6000万ユーロのチャンピオンズリーグ収入を逃した。

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ミランは週末、セットプレーで2失点。

ホームで1-2と敗れ、2失点ともセットプレーからだった。

CL出場権がかかる一戦で1失点でも大きいのに、ホームでセットプレーから2失点は致命的だ。しかも相手は、今季セリエA下位チームの中でもセットプレーが突出するカリアリだった。

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降格争いのライバルと比べても、カリアリのセットプレーの成績は群を抜いている。

そのわずかな優位性が、カリアリが余裕を持って残留した要因の一つだ。

一方、ミランは多くのCKを活かせなかった。

結果として、この夜の勝敗を分けた。

セットプレーでミランが許した失点と決められなかった得点が、CL出場権の行方を左右した。

ローマのセットプレー復活

ローマはついに欧州のエリート集団に復帰した。

長年にわたり、彼らはセリエAの伝統的なトップグループから取り残された存在のように感じられていた。周囲のクラブが次々とチャンピオンズリーグに戻ってくる中、ローマは巨額の投資や監督交代を繰り返したにもかかわらず、常に一歩及ばなかった。

昨季はクラウディオ・ラニエリ監督の下で進歩の兆しが見え、ローマはわずか1ポイント差でトップ4入りを逃した。シーズン終盤、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いるアタランタに敗れたことが決定打となり、クラブは方向転換を決断した。

その後、ラニエリはフロントの顧問となり、ガスペリーニを再建の指揮官として推した。

それは大きな賭けだった。

アタランタを欧州でベスト8に導きEL制した実績で高い戦術評価を得ていたが、インテルでの苦戦もあり大クラブで通用するかは疑問視されていた。

しかし今、ローマを7年ぶりにCLへ導き、2018年以来のセリエA最高順位を確保したことで、プロジェクトは再び現実味を帯びた。

終盤の快進撃を支えたのはセットプレーだった。

シーズン終盤のリーグ7試合で5勝1分1敗と躍進し、ユヴェントス、ミラン、コモを順位で上回った。

その勢いの多くはコーナーキックから生まれた。

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4月以降、ローマはセリエAで最も効率的なコーナーキックチームの一つだ。コーナーキックから直接決めたゴール数はリーグトップで、シュート数とxGも常に高い。

その背後にある戦術的構造が特に秀逸だ。

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6ヤードボックス中央を支配し、インスイングとアウトスイングを織り交ぜて守備を崩し、危険エリアで繰り返しファーストタッチの機会を作り出す。

この多様性が重要だ。

キッカーやサイドに応じてクロス角度とターゲットエリアを都度変え、予測を許さない。

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パウロ・ディバラは重要なキッカーであり、彼の復帰はオープンプレーとセットプレーの両面でチームに創造性ををもたらした。また、アイナウイ、ペッレグリーニ、スーレもボックス内に多様なクロスを供給できる。

さらにマンチーニのような空中戦のターゲットが中央を突くため、守備でも相手にとって厄介だ。

当初、この勢いは一時的と思われた。

数週間がたち、これは単なる偶然やばらつきではないことがはっきりしてきた。

まるで仕組まれているようだった。

意図的だった。

しかもそれはチームの限界に賢く適応していた。オープンプレーでチャンスを作れない時期、彼らはセットプレーの組み立てと精度という別の得点を生み出す手段を見つけた。

この柔軟性は、ガスペリーニ監督率いる新ローマ時代の基盤となるだろう。

財政の安定と明確な戦術、新たな勢いでチャンピオンズリーグに復帰したローマは、再びイタリアのトップチームとしての地位を確立する可能性がある。

この進化が続けば、来季はさらに脅威となるだろう。

結論

セットプレーは現代サッカーで最も重要な局面の一つだ。

攻守とも、もはや無視できない。勝敗は紙一重で、タイトル、欧州大会出場、残留さえもセットプレーで決まるケースが増えている。

今週だけでも例は複数ある。

アーセナルはバーンリー戦でCKから得点し、マンチェスター・シティの引き分けを受けて優勝に前進した。トッテナムも最終節エバートン戦でCKから得点し、残留を決めた。

セリエAでは対照的な展開があった。

ローマは終盤戦でコーナーキックを武器に巻き返し、チャンピオンズリーグ出場圏へ復帰した。一方、ミランはセットプレーに弱い守備が露呈し、2失点で出場権を逃した。

この対照的な結果がすべてを物語っている。

セットプレーはもはや試合の些細な局面ではない。今やシーズン全体の行方を左右する決定的な戦術だ。

データへのアクセスが容易になり、傾向や弱点、再現可能なパターンはますます見えやすくなっている。それでも多くのチームが弱点を残し続けているのが現状だ。

最高レベルでは、適応できない者は必ず代償を払う。



