「セックス動画」事件…検察がレアル・マドリードのスター選手に実刑回避の可能性を示唆

火曜日に報道された裁判の進展により、レアル・マドリードのスター選手は懲役の可能性に直面している。

レアル・マドリードのDFラウル・アセンシオは、下部組織出身の他の3選手とともに、未成年者の同意を得ず露骨な性動画撮影・配布の容疑で起訴されている。

『AS』紙によると、カナリア諸島検察は、無断で撮影・公開したとされる映像の被害者2人に法廷で謝罪すれば、アシエンシオ被告に対する懲役刑の取り下げを検討している。

これまではメルセデス・ヒル・カスティージョ検事がアセンシオに2年半の懲役を求刑していたが、火曜日にラス・パルマス・デ・グラン・カナリアの第一審裁判所刑事部第5法廷で行われた公判前予備審問で方針転換が示された。

検察は、2023年夏にグラン・カナリア島で2人の女性との性的動画を撮影・公開したとして起訴されたアセンシオと元チームメイト3人を被告席に並ばせる方針だ。 —1人は未成年—との性的動画を撮影・拡散したとして起訴された元チームメイト3人と並んで被告席に立つよう求める予定だ。アシエンシオは、無断録画と把握しながら映像を他者に示したとして犯罪成立を主張されている。

ただし検察は、弁護側が主張した「被害者の許しがあれば刑事責任が免除される可能性」を認めている。プライバシー侵害罪は半公的犯罪であり、スペイン法では免責が認められるためだ。