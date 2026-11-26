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セスク・ファブレガスは欧州サッカー界で最も注目を集める若手指導者の一人となり、古巣バルセロナへの復帰について問われるようになった。元バルセロナMFはコモでの指揮ぶりが評価され、将来的にカンプ・ノウでハンジ・フリックの後任になるのではないかとの憶測を呼んでいる。

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CL勝利後、ファブレガスがカンプ・ノウ復帰の可能性を問われる

ファブレガスは、 コモがチャンピオンズリーグでAEKアテネに1-0で勝利した 後、カタルーニャへの復帰について質問を受けた。バルセロナ、アーセナル、チェルシーでプレーした元MFは、試合後に『TNT Sports Mexico』の取材に応じ、いつかバルセロナを指揮する姿を思い描けるかと問われた。

バルセロナとの深い縁から将来の監督候補として名前が挙がるファブレガスだが、長期的な見通しを語ることは避けた。フリックの後任を巡る憶測よりも、イタリアでの現在の仕事を優先している。

コモ指揮官「先のことを考えても何も得られない」

指導者として注目が高まるなか、ファブレガスは過去の経験から将来の計画を立てないようになったと説明した。

「私は一日一日を大切にするタイプだ。将来のことを考えても、たいてい何も得られない。私はあの街の出身で、あのクラブで育ち、そこにいる人たちを皆知っている。それでも、あまり先のことを考えるのは好きではない。考えたときには、うまくいかなかったからだ」と語った。

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また、コモで成長を続けるプロジェクトの日々の要求に応えながら、今を楽しむことの大切さも強調した。

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「人生は飛行機を操縦するようなものだ。いつ減速するかは分からない。だから、どんなときも楽しむよう努めなければならない。戦うときには戦い、楽しむときには楽しみ、家族と過ごすときには家族と過ごすんだ」と続けた。

「成長中のコモのようなクラブで監督を務めるには、競争の厳しさや要求があり、私には多くの責任がある。そのなかでバランスを取るようにしている。言ったように、私は日々のことに集中している。将来のことを考えても、たいてい何も得られないからだ」

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元バルセロナMF、古巣の試合はすべて観戦

カンプ・ノウへの早期復帰を巡る話題は退けたものの、ファブレガスは今も古巣の試合を欠かさず見ている。そのサッカーへの思いから、コモの欧州での試合に向けた戦術準備中にも気を取られるほどだ。

「バルセロナの試合は一つも見逃さない。先日、AEK戦の試合プランを練っていたときも、携帯電話で試合を流していた。アシスタントたちに何度か『集中して。これは大事なことだ』と言われたよ。でも、私は本当にサッカーが大好きなんだ。バルセロナはパリ・サンジェルマンやバイエルン・ミュンヘンと同じように、信じられないほど高いレベルでプレーしている。この4、5チームは本当に素晴らしく、見るのが大好きだ」

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コモとの契約は2028年まで。フリックへの信頼もあり、早期就任の可能性は低い

ファブレガスのコモとの契約は2028年までで、以前にも契約を全うしたいと語っており、スペイン復帰はまだ先になりそうだ。イタリアで成長を続ければ、将来バルセロナの監督職に空きが出た際には候補として注目され続けるだろう。

ただし、カタルーニャで監督交代が差し迫っているわけではない。バルセロナのスポーツ部門首脳陣はフリックに非常に満足しており、ファブレガスは差し当たってプレッシャーを受けることなく、コモでのプロジェクトに集中できる。