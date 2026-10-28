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セスク・ファブレガス監督は、コモがトリノに劇的な終盤の逆転勝利を収めた後も、浮かれることはなかった。選手たちがビハインドを覆す奮闘を見せたものの、チームにはセリエAでまだ証明すべきことが多いと強調。スペイン人指揮官は、予想外の優勝争いに加わるとの見方を即座に否定した。

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スクデットの夢を一蹴

コモはトリノとのアウェー戦で苦しみながらも逆転し、3-1で勝利。驚異的な躍進を続けた。この劇的な勝利を受け、優勝争いに加わる可能性がささやかれ始めている。現在の勝ち点の積み上げは、スクデット獲得ペースにあると報じられているためだ。しかし、チームがスクデットや欧州大会の出場権を争える可能性を問われたファブレガス監督は、そうした見方を一蹴。順位表に目を向けるよりも、負傷者が増え、選手層の薄いチームを率いる当面の難しさに焦点を当てた。

「答えは分かっているでしょう。我々は最善の解決策を見つけなければならない。試合数は多く、負傷者は6人いて、選手の人数も少ない。同じ先発11人で臨んだことは一度もないので、安定感を得ることはできない。全員の力が必要だ。今の勝ち点がいくつなのかも知らない。まだ10月だし、順位表は見ていない。チャンピオンズリーグ出場権やスクデットには興味がない。興味があるのは、チームがどう成長し、レベルを上げていくかを見ることだ」とファブレガス監督はスカイ・スポルト・イタリアに語った。

トリノで示した成熟と粘り強さ

勝利を収めた選手たちを称賛したファブレガス監督だが、クラブ全体の進歩については冷静な姿勢を崩さなかった。かつてアーセナルやバルセロナでプレーした同監督は、イタリアのトップリーグの厳しさにまだ適応している途中のチームにとって、この結果を大きな前進と捉えている。昨シーズンとの意識面の違いを強調し、以前ならこの試合は違う結果に終わっていたかもしれないと示唆した。

「偉大なチームかって？ 我々が偉大なチームであることは、まだ証明しなければならない。これは成熟度が試される一戦だった。昨年なら、こういう試合にはおそらく勝てなかっただろう。10日間で4試合目だったし、どうすれば勝てるかを見いだすのは簡単ではなかった。我々には粘り強さと質、そして勝ちにいく意欲があった。いつも2-0や3-0で勝てるわけではない。失点しても、そこからもう一度やり直した。イタリアで勝つのは決して簡単ではない。この試合で見せたプレーについて、チームを大いに称えたい」とファブレガス監督は説明した。

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ミスを乗り越える強さ

トリノでの勝利は、今季序盤のフロジノーネ戦での厳しい敗北を経て進化を続けるコモにとって、さらなる節目となった。ファブレガス監督は、そうした挫折がチームの学びに欠かせず、異なる戦術的課題によりうまく対応できるようになったと考えている。ミドル・ローブロックを敷くトリノに対し、コモは粘り強く、積極的に戦い続けた。試合中にはシュートがゴールの枠に阻まれながらも、最終的に突破口を見いだした。

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ファブレガス監督は精神的な強さの重要性を強調し、特に試合中にミスを挽回した選手の姿を挙げた。「喜んでいいが、気を緩めてはいけない。粘り強さ、メンタリティー、質が重要だ。ラモンが重大なミスを犯した後に得点したことは大きい。我々のプレースタイルでは、得るものもあれば、少し失うものもあるからだ。ミスをしたら、強い姿勢でやり直す。恐れながらプレーすることはできない」と語った。

家族のような一体感を築く

試合終了の笛が鳴った後、ファブレガス監督はピッチ上で選手たちと円陣を組み、チーム内の強い結びつきを示した。最近ではマンチェスター・ユナイテッドのような強豪とも対戦したコモにとって、今は未知の領域だ。同監督は、その中でも一体感を保ちたいと考えている。スペイン人指揮官は、現代のトップリーグの厳しさを乗り切るには、この結束が不可欠だと強調した。

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「選手たちには、我々は家族だとだけ伝えた。コモにとってのこの新たな歩みの中で、我々が取り組んでいることについて、あらゆる解決策を見つけなければならない。クラブの歴史で、このような状況は初めてだということを忘れてはいけない。選手たちには追加で1日の休みを与えたが、日曜日のヴェネツィア戦に向けて準備しなければならない。相手はダヴィデ・ニコラの下で良くなっている。このまま続けていかなければならない」と監督は締めくくった。