ヴァンゲリス・パヴリディスは、早くから成功に恵まれた選手ではない。現在はベンフィカのようなビッグクラブで不動のセンターフォワードを務め、欧州屈指の得点源となっているが、そこに至る道は決して平坦ではなかった。いくつもの回り道をしてきたからこそ、このギリシャ人選手の歩みは興味深い。今ではバルセロナや、不振に陥っているトッテナム・ホットスパーからも関心を寄せられているという。

「ボーフムにいたままでは、彼は飛躍できなかっただろう」。現在はトルコの強豪トラブゾンスポルで指揮を執り、かつてボーフムのU-19でパヴリディスを指導したトーマス・ライスは、以前に90PLUSで教え子についてそう語った。パヴリディスは幼い頃から、サッカーで成功したいと考えていた。そのためには犠牲を払い、誰よりも努力しなければならないことも、若くして理解していた。

「ゴールは努力の賜物だ。得点できて当たり前ということはない。追加練習はどれも、精度を高める助けになる。そのためには練習、練習、また練習だ」。現在のベンフィカのスターは、10代の頃からプロになる夢に向けて懸命に取り組んでいた。その夢をかなえるため、16歳の誕生日を迎えて間もなく、ベビデス2000という小さなクラブでプレーしていた故郷テッサロニキを離れ、ドイツへ渡った。「最初は大変だった」。パヴリディスは90PLUSで、2015年に始まったボーフムでの挑戦をそう振り返っている。

パヴリディスはボーフムにすぐ順応

この大胆な決断には、当然ながら適応への苦労も伴った。国も言葉も違い、サッカーの強度も高い。それでもパヴリディスは当時から適応力が高く、すぐに環境になじんだ。2014-15シーズンにボーフムのU-17で出場した9試合では、6ゴール、5アシストの計11得点関与で注目を集めた。その後のU-19への移行も順調で、年下の世代ながらライスの下ですぐに定位置をつかみ、得点を重ねた。2016年5月には17歳でブンデスリーガ2部のプロデビューまで果たしている。

パヴリディスはボーフムで最も期待される若手の一人となり、U-19での2年目には2部リーグを戦うトップチームで初めて先発も経験した。しかし、ここで先ほどのライスの言葉につながる。ユースからトップチームへ本格的に移る段階で、彼はボーフムで難しい状況に直面した。ボーフムは2015年にセカンドチームを廃止しており、再設置されたのは2024年になってからだった。U-19を卒業してもトップチームで継続的に出場できる見通しはなく、パヴリディスにはプレーする機会そのものが足りなかったのだ。

パヴリディスがドルトムントでプレーしたのはいつ？

そこで幸いだったのが、ボルシア・ドルトムントが距離の面でも人脈の面でも近かったことだ。パヴリディスがボーフムのU-19で2年目を過ごした際に監督を務めたヤン・ジーヴェルトは、2017年夏にドルトムントのセカンドチームの指揮官に就任していた。パヴリディスをよく知り、高く評価していたジーヴェルトは、2018年初めにこのストライカーを期限付き移籍でドルトムントのU-23に迎え入れた。

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当初は順調だった。ギリシャ人FWはすぐにレギュラーとなり、貴重な出場時間を得て、最初のレギオナルリーガ7試合で4得点を挙げた。だが翌シーズンは、そううまくはいかなかった。現在では2億5000万ユーロの男となった選手が、パヴリディスの出世物語に初めて登場したからだ。アレクサンデル・イサクである。

スウェーデン人のイサクは2017年、17歳にして大きな期待とともにドルトムントへ加入したが、周知の通り、そこでブレイクすることはなかった。そして2018-19シーズン前半、試合に出るためにセカンドチームで多くプレーするようになった。ジーヴェルト監督はおそらく、引き続きパヴリディスを全面的に起用したかっただろう。しかし、彼よりイサクの起用が優先された。パヴリディスは途中出場に回ることが増え、出ても数分だけ、あるいは出番なしという試合が続き、リズムを失った。そして、恩師ジーヴェルトがドルトムントのセカンドチームを離れてハダースフィールドへ向かう直前の2019年1月、パヴリディスもドルトムントを去った。

ただし、ボーフムには戻らず、再び期限付き移籍を選んだ。オランダへ渡り、ヴィレムⅡで1部リーグに挑戦することにしたのだ。この計画は見事に成功した。エールディビジでも、再びイサクに行く手を阻まれる可能性があったにもかかわらず、だ。現在のリヴァプールのスターであるイサクには、これまで合計で約2億5000万ユーロ、正確には2億4610万ユーロの移籍金が支払われており、2025年にはリヴァプールだけでも1億4500万ユーロもの移籍金を投じた。そのイサクも、パヴリディスのわずか1週間後に期限付き移籍でヴィレムⅡに加入したのである。

パヴリディスとイサク、ヴィレムⅡでともに躍動

だが、ドルトムントのセカンドチームではイサクの存在がパヴリディスの成長を妨げた一方、ヴィレムⅡでは両者が力を発揮できる場面が多かった。2人はエールディビジで息の合った攻撃コンビを形成した。2トップを組むこともあれば、どちらかがサイドに回ることもあった。パヴリディスがベンチからのスタートとなっても、途中出場で好プレーを見せた。

いずれにせよ、イサクが半年後にレアル・ソシエダへ移った後、パヴリディスのパフォーマンスは完全移籍での獲得を納得させるのに十分すぎるものだった。2019年夏、ヴィレムⅡがボーフムに支払った移籍金はわずか25万ユーロ。それから7年以上がたった今、ギリシャ代表FWの価値はその何倍にもなり、ベンフィカとの契約には1億ユーロの契約解除条項が設けられている。

25万ユーロから1億ユーロへ。急上昇という言葉がふさわしい。実際、パヴリディスのここ数年はまさにその通りだった。ヴィレムⅡでの最初のフルシーズンには最前線に欠かせない存在となり、その得点でクラブに大きく貢献。ティルブルフの伝統あるクラブは2020年、1999年の準優勝以来最高となる5位に入った。

ズラタン・イブラヒモヴィッチを思わせたパヴリディスのゴール

2020-21シーズンもパヴリディスは安定して得点を重ね、さらに高い目標を持つクラブの関心を引いた。そして、シーズンを鮮烈な一撃で締めくくる。2021年5月の最終節、元ボーフムのストライカーはフォルトゥナ・シッタートとの2-1の勝利で、2004年にズラタン・イブラヒモヴィッチがアヤックスでNACブレダ相手に決めた伝説的な独走ゴールを思わせる得点を挙げた。

ゴールから25メートルの位置でゴールに背を向けてパスを受けたパヴリディスは、マークしていた相手を振り切って反転。その後、シッタートの選手をさらに3人かわし、最後は5メートルの距離から軽やかなループシュートで決めた。驚異的な個人技によるこのゴールで、パヴリディスは数カ月後、年間で世界最高のゴールをたたえるFIFAプスカシュ賞にノミネートされた。

生粋のストライカーは当時22歳だった2021年夏、移籍金250万ユーロでAZアルクマールへ移り、キャリアの次の一歩を踏み出した。そこでも着実に成長を続け、国際舞台での経験を積み、2024年には29得点でエールディビジ得点王に輝いた。「彼には、常に向上しようとする並外れた意欲がある。それが今の成功につながっている。欧州5大リーグのいずれかへ進むことも、十分にできると思う」。恩師のジーヴェルトは2024年春、パヴリディスについてそう語った。当時、意欲的なブンデスリーガのクラブからも関心を寄せられていたようだが、とりわけプレミアリーグから強く求められていたという。

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最終的に行き先は欧州5大リーグではなかった。それでもパヴリディスは2024年夏、通常ならチャンピオンズリーグでのプレーが約束される世界的クラブ、ベンフィカに加入した。チャンピオンズリーグでも得点力を証明することが、テッサロニキ出身のストライカーにとって次の大きな目標だった。そして、それはすぐに実現した。2024-25シーズンには同大会で7得点を記録している。

パヴリディス、ハットトリックを機にバルセロナの獲得候補に？

その中には、モナコとの第1戦で1-0の勝利をもたらした決勝点、3-3に終わった第2戦での1得点1アシストも含まれる。ベンフィカがプレーオフを突破し、ラウンド16でバルセロナと対戦できたのは、主にパヴリディスの活躍によるものだった。ベンフィカはバルセロナに敗れたが、バルサ側の記憶には、その数週間前のリーグフェーズで挙げた劇的な5-4の勝利の方が強く残っているだろう。そして何より、その試合でスペインの強豪から3得点を奪ったパヴリディスの姿が印象に残ったはずだ。

そう考えれば、バルセロナが昨夏にパヴリディスの獲得を検討したという話も納得できる。どうやらカタルーニャのクラブは、本命だったフリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー）の獲得が見込めなくなった後、センターフォワードの次善の候補としてパヴリディスに目を付けていたようだ。

もっとも、パヴリディスの獲得なら実現したかどうかは別の話だ。ストライカーはベンフィカと2029年まで契約を結んでおり、契約解除条項は高額な1億ユーロ。ベンフィカも、先の移籍期間に主力の一人を手放すつもりはまったくなかった。しかし今、この件に新たな動きが生じるかもしれない。ア・ボラによれば、再び順位表の下位に沈む不振のトッテナムは、パヴリディスを冬の移籍市場における最優先の獲得目標に定めたという。ギリシャ人FWが公式戦15試合で15得点という目覚ましい数字を残す一方、トッテナムの攻撃陣はリーグ戦7試合で6得点にとどまっている。関心を寄せるのも不思議ではない。

27歳で、サッカー選手としての全盛期を迎え始めたばかりのパヴリディスには、いつか世界の5大リーグのいずれかにたどり着く時間がまだある。16歳のときにボーフムで始まった、欧州を巡る道のりの先には。