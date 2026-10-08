ブラジルのU20およびU23代表監督を兼任するパウロ・ヴィクトル・ゴメスが、先日バイエルンの練習場を訪れた。火曜日にはインスタグラムに写真を投稿。そこには、チーフコーチのヴァンサン・コンパニ（ゴメスは「コンパニ」のネーム入りブラジル代表ユニフォームまで持参していた）と、リザーブチームの指揮官ダンテとともに写る自身の姿が収められている。

これにゴメスは、「今日、FCバイエルン・ミュンヘンで重要な国際訪問のシリーズが始まる。そこでは、欧州でプレーするブラジル人選手たちを間近で見守り、クラブとの関係を強化していく。経験交流と、サッカーおよび選手育成について有意義な対話に満ちた一日だ」と記した。

現在のバイエルンで、ゴメス率いるブラジルU20またはU23の招集候補となるのは1人だけだ。17歳で身長わずか1メートル65の左ウイング、マイコン・カルドーゾである。彼はミュンヘン屈指の有望株の一人とみなされている。

マイコン・カルドーゾはどのようにしてバイエルンにたどり着いたのか？

カルドーゾは、元ブラジル人プロサッカー選手ドウグラスの息子だ。2歳のときに一家でタイへ移住し、そこでサッカーを学んだ。FCバイエルンのいわゆる「ワールド・スクワッド」を経て、2025年初めにミュンヘンへ渡り、当初はU17とU19でプレーしていた。

昨季後半戦には、コンパニが定期的にトップチームの練習に参加させ、さらにブンデスリーガでも2試合で起用した。カルドーゾは夏のアジア遠征でミュンヘンの遠征メンバーに入り、ボルシア・ドルトムントとのスーパーカップでもメンバー入りした。ただ、今季ここまで公式戦出場を記録しているのは、かつてバイエルンとブラジル代表でもプレーしたダンテ監督率いる4部のリザーブチームだけとなっている。

カルドーゾは8月末に2試合（1アシスト）に出場したものの、その後は肩の骨折で離脱した。現在は復帰に向けて取り組んでおり、ブラジルからの著名な来訪者は彼にさらなる後押しを与えることになりそうだ。