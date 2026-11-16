「ゼップ・ブラッターよりひどい！」ドイツ代表監督ユルゲン・クロップがFIFA会長ジャンニ・インファンティーノを痛烈批判、トップの交代を要求

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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督がサッカー統括団体FIFAを厳しく評価し、トップの交代を要求した。リヴァプールの元監督は、不祥事に見舞われた前任者ゼップ・ブラッターの時代を経ても、現会長ジャンニ・インファンティーノはサッカー界の評判を改善できていないとの見方を示した。

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クロップ、FIFA会長を政治的な視点から批判

ドイツ代表のクロップ監督は日曜日、インファンティーノによるFIFAでの11年間の統治を率直に批判し、政治的な議論に踏み込んだ。オランダとのネーションズリーグの一戦を前にベルリンで語り、現会長の任期延長に反対した。

リヴァプールの元監督は、インファンティーノを、汚職スキャンダルの渦中で2015年に辞任したブラッターと比較し、前者の方が劣ると評した。ブラッターは今もFIFA倫理委員会からサッカー活動を禁止されているが、クロップ監督は現会長の下でFIFAはさらに悪くなったと主張した。

ドイツ代表監督、金銭的な動機を持たない指導者を求める

月曜日の試合を前に記者団の取材に応じたクロップ監督は、ブラッターの退任以降も世界のサッカー界が前進していないことへのいら立ちを示した。

「交代が妥当かもしれないというのが大方の見方だ」とクロップ監督は語った。「ただ、サッカーの観点から、この件でもっと気になることがある。ゼップ・ブラッターの後に事態がさらに悪くなるとは、誰も思っていなかった。それなのに、実際にもっと悪くした人物がいた」

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そして、金銭的な動機を持たない人々に名乗りを上げるよう促した。「今は、もしインファンティーノ氏が退けば、次の人がもっと良い仕事をしてくれたらいいな、と考えている。もっと良くすることは可能なはずだからだ」と続けた。「サッカーの将来を心から大切に思い、金銭的な利害関係を持たない人は間違いなくいる。そうした人々が集まり、そのうちの一人が会長になれば、非常に有益だと思う」

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インファンティーノへの対抗馬を巡る不透明感

インファンティーノは3月の選挙で、立候補を表明している元 日本サッカー協会会長の田嶋幸三 氏の挑戦を受ける。クロップ監督は田嶋氏には言及せず、代わりに、 出馬を見送ることにしたと報じられているアーセナル元監督のアーセン・ヴェンゲル 氏を巡るうわさについて語った。

「アーセンのことは少なくとも少しは知っているし、彼は良い人だ。ただ、そういうことをするかどうかは分からない」とクロップ監督は話した。「適任かどうかさえ分からない。彼が傑出した監督、並外れた世界屈指の監督で、史上最高の一人だったからといって、必ずしもFIFA会長に向いているとは限らない。その役職では、さまざまなことを同時にこなさなければならないと思う。どうなるか、興味を持って見ている」

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3月の投票を前に、焦点はネーションズリーグへ

クロップ監督は月曜日、ドイツ代表がネーションズリーグでオランダと対戦する試合で、ピッチ上の仕事に戻る。一方、関心は3月のFIFA会長選挙にも向かう。ヴェンゲル氏が出馬を見送ったと報じられる中、立候補を表明している田嶋氏は、インファンティーノによる11年間の統治に終止符を打とうとしている。