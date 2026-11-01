スールシャール、9試合未勝利でもキャリックを支持
キャリック監督率いるマンチェスター・ユナイテッドは土曜日、チェルシーに0-2で敗れた。ハーフタイム直後にモーガン・ロジャーズが得点し、リサンドロ・マルティネスの退場後にはコール・パーマーがPKを決めた。ユナイテッドはこれで1988年以来最長となる9試合未勝利となり、プレミアリーグで17位につけている。
それでも、スールシャールはキャリック監督を強く支持している。ノルウェーのメディア『TV2』に対し、こう語った。「マイケルには、あのクラブを前進させるために必要なものがある。彼が適任だと思う。クラブを理解し、ファンを理解し、何が求められているかを知っている。彼の中にいる『悪魔』は見えない。でも、確かにいるし、私の中にもいる。私たちは驚くほど似ているんだ」
スールシャール、ユナイテッド首脳陣にキャリックを推薦していた
オールド・トラッフォードでスールシャールとともにプレーし、その後は同氏のアシスタントを務めたキャリックは、1月のアモリム監督解任後に暫定監督に就任した。その後、ユナイテッドを3位とチャンピオンズリーグ出場権獲得に導き、正式に監督を任された。スールシャールは、かつてのチームメイトを首脳陣に推薦していたことを明かした。
「私がサッカーの指導者になるとは、ましてやマンチェスター・ユナイテッドの監督になるとは、あまり多くの人が思っていなかったかもしれない。マイケル・キャリックについても、多くの人が同じように思っていたはずだ」とスールシャールは語った。「ユナイテッドと話したとき、私はマイケルのことも高く評価していると伝えた。『彼を選べば、良い人物を迎えることになる』と言ったんだ。彼も私について同じことをしてくれたと思う。私たちのどちらも、どうしてもその職に就きたいと思っていたわけではない。でも、頼まれれば、おそらく引き受けただろう」
スールシャール、アモリム退任後に代役を申し出ていた
ユナイテッドを3年間率い、2021年に退任したスールシャールは、昨季のベシクタシュでの不成功に終わった期間を経て、復帰の可能性が取り沙汰されていた。同氏は1月にクラブ首脳陣と話し合ったことを認め、こう語った。「ジェイソン・ウィルコックス、オマール・ベラダと良い話ができた。契約期間などについては話していない。必要なら代役を務めると申し出たし、要求は何もしていない。クラブが前進するために必要なことについて、私の考えを伝えた。短い話し合いを一度しただけだ。交渉はなかった」
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クラブでの日々を振り返り、スールシャールは続けた。「素晴らしい瞬間もあったが、何事にもその時期がある。そうだね、恋しく思う。ずっとあそこにいる自分を想像することもできたが、人生は続いていく。とても特別な時期だった。もちろんそうだ。いろいろな意味で特別だった。過去に戻ることが、必ずしも良い考えとは限らない。そう、私は［1月に］代役を務めるつもりはあったが、夏以降も続けるつもりはなかった。おそらく、別の誰かが挑戦する時期だったのだろう。一方で、やり残したことがあるとも感じている。当然、再び機会を得られたら楽しかっただろう」
ローマ戦とアストン・ヴィラ戦がキャリックの去就を左右する可能性
ユナイテッドは火曜日、チャンピオンズリーグでローマをホームに迎える。リーグフェーズの順位表ではユナイテッドが20位、イタリアのローマが15位につけており、キャリック監督はこの試合でも指揮を執る見込みだ。
キャリック監督は来週末のアストン・ヴィラとのホームゲームでも指揮を執る予定で、首脳陣はその後、代表戦による中断期間中に状況を見極める。『メトロ』によると、ユナイテッドはすでにエディ・ハウ、アントニオ・コンテ、ユリアン・ナーゲルスマンに予備的な接触を図っている。