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マンチェスター・ユナイテッドは9試合未勝利でプレミアリーグ17位に沈んでいるが、オーレ・グンナー・スールシャールは、マイケル・キャリックこそチームを前進させる適任者だと主張している。スールシャールはまた、1月にルベン・アモリムが解任された後、自ら指揮を執ると申し出ていたことを明かした。一方で、クラブが選択肢を検討していた際には、かつて自身のアシスタントを務めたキャリックを高く評価していた。

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スールシャール、9試合未勝利でもキャリックを支持

キャリック監督率いるマンチェスター・ユナイテッドは土曜日、チェルシーに0-2で敗れた。ハーフタイム直後にモーガン・ロジャーズが得点し、リサンドロ・マルティネスの退場後にはコール・パーマーがPKを決めた。ユナイテッドはこれで1988年以来最長となる9試合未勝利となり、プレミアリーグで17位につけている。

それでも、スールシャールはキャリック監督を強く支持している。ノルウェーのメディア『TV2』に対し、こう語った。「マイケルには、あのクラブを前進させるために必要なものがある。彼が適任だと思う。クラブを理解し、ファンを理解し、何が求められているかを知っている。彼の中にいる『悪魔』は見えない。でも、確かにいるし、私の中にもいる。私たちは驚くほど似ているんだ」

スールシャール、ユナイテッド首脳陣にキャリックを推薦していた

オールド・トラッフォードでスールシャールとともにプレーし、その後は同氏のアシスタントを務めたキャリックは、1月のアモリム監督解任後に暫定監督に就任した。その後、ユナイテッドを3位とチャンピオンズリーグ出場権獲得に導き、正式に監督を任された。スールシャールは、かつてのチームメイトを首脳陣に推薦していたことを明かした。

「私がサッカーの指導者になるとは、ましてやマンチェスター・ユナイテッドの監督になるとは、あまり多くの人が思っていなかったかもしれない。マイケル・キャリックについても、多くの人が同じように思っていたはずだ」とスールシャールは語った。「ユナイテッドと話したとき、私はマイケルのことも高く評価していると伝えた。『彼を選べば、良い人物を迎えることになる』と言ったんだ。彼も私について同じことをしてくれたと思う。私たちのどちらも、どうしてもその職に就きたいと思っていたわけではない。でも、頼まれれば、おそらく引き受けただろう」

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スールシャール、アモリム退任後に代役を申し出ていた

ユナイテッドを3年間率い、2021年に退任したスールシャールは、昨季のベシクタシュでの不成功に終わった期間を経て、復帰の可能性が取り沙汰されていた。同氏は1月にクラブ首脳陣と話し合ったことを認め、こう語った。「ジェイソン・ウィルコックス、オマール・ベラダと良い話ができた。契約期間などについては話していない。必要なら代役を務めると申し出たし、要求は何もしていない。クラブが前進するために必要なことについて、私の考えを伝えた。短い話し合いを一度しただけだ。交渉はなかった」

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クラブでの日々を振り返り、スールシャールは続けた。「素晴らしい瞬間もあったが、何事にもその時期がある。そうだね、恋しく思う。ずっとあそこにいる自分を想像することもできたが、人生は続いていく。とても特別な時期だった。もちろんそうだ。いろいろな意味で特別だった。過去に戻ることが、必ずしも良い考えとは限らない。そう、私は［1月に］代役を務めるつもりはあったが、夏以降も続けるつもりはなかった。おそらく、別の誰かが挑戦する時期だったのだろう。一方で、やり残したことがあるとも感じている。当然、再び機会を得られたら楽しかっただろう」

ローマ戦とアストン・ヴィラ戦がキャリックの去就を左右する可能性

ユナイテッドは火曜日、チャンピオンズリーグでローマをホームに迎える。リーグフェーズの順位表ではユナイテッドが20位、イタリアのローマが15位につけており、キャリック監督はこの試合でも指揮を執る見込みだ。

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キャリック監督は来週末のアストン・ヴィラとのホームゲームでも指揮を執る予定で、首脳陣はその後、代表戦による中断期間中に状況を見極める。『メトロ』によると、ユナイテッドはすでにエディ・ハウ、アントニオ・コンテ、ユリアン・ナーゲルスマンに予備的な接触を図っている。