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Fenerbahce SK v Galatasaray SK - Trendyol Süper LigGetty Images Sport

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スーペル・リグの放送・配信情報：テレビやライブストリームで試合を中継するのはどこ？

スーパーリグ

スュペル・リグの試合のテレビ放送とライブストリーム情報はここでチェックできます。

トルコのスーペル・リグは、近年多くのスター選手を輩出し、世界中のサッカーファンを熱狂させています。 

全試合を生で観られる方法は以下です。

放送情報は以下の一覧で確認できます。テレビやライブストリームで試合を視聴できるのはどこ？

放送権はどの局が持っているのか？

ドイツでは無料テレビでの放送はなく、DAZNSkySportDigitalも権利を持たない。放送権はbeIN Sportsが独占している。

ドイツではストリーミングサービス「Digiturk Euro」に加入すれば、beIN Sportsを通じて試合をライブ視聴できます。 Digiturkはトルコ最大手の有料テレビ事業者で、ドイツで合法的にスーパーリーグを視聴できる唯一の手段です。Digiturk Euroのスポーツパッケージ（年間99.90ユーロ）に加入すれば、他のトルコ国内チャンネルも視聴できます。

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スーペル・リグの放送情報はここでチェック。テレビやライブストリームで試合を放送しているのはどこ？概要 

事実概要
主催者トルコサッカー連盟（TFF）
初開催1959年2月21日
参加チーム18チーム
開催日34試合
最多出場選手最多出場：ウムット・ブルット（515試合）
最多得点記録保持者最多得点者はハカン・シュクル（249得点）。
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