スーペル・リグの放送情報：テレビやライブストリームで試合を中継するのはどこ？

トルコのスーペル・リグは、近年多くのスター選手を輩出し、世界中のサッカーファンを熱狂させています。

全試合を生で観られる方法は以下です。

放送情報は以下の一覧で確認できます。テレビやライブストリームで試合を視聴できるのはどこ？

放送権はどの局が持っているのか？

ドイツでは無料テレビでの放送はなく、DAZNやSky、SportDigitalも権利を持たない。放送権はbeIN Sportsが独占している。

ドイツではストリーミングサービス「Digiturk Euro」ならライブ視聴が可能です。同サービスはbeIN Sportsの試合を配信しています。 Digiturkはトルコ最大手の有料テレビ事業者で、ドイツで合法的にスーパーリーグを視聴できる唯一の手段です。Digiturk Euroのスポーツパッケージ（年額99.90ユーロ）に加入すれば、他のトルコ国内局も視聴できます。

スーペル・リグの放送情報はここでチェック。テレビやライブストリームで試合を配信しているのはどこ？概要