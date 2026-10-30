アーセナル、リバプール、マンチェスター・ユナイテッドの各クラブが、バイエルン・ミュンヘンの18歳の若手レナルト・カールの獲得に関心を寄せる陣営に加わった。彼がドイツのチームで攻撃面での実力により注目を集めたことを受けてのことで、最近はクラブ内での立場と今後の将来をめぐる議論が巻き起こっている。

ドイツ紙「ビルト」の記者クリスティアン・ファルクは、同紙の番組「バイエルン・インサイダー」でバイエルン番記者のユリアン・アジャルディと語る中で、イングランドの3クラブの関係者が電話で連絡を取り、バイエルン・ミュンヘンにおけるカールの状況について問い合わせてきたことを明らかにした。

イングランド勢の関心は、最近この選手を取り巻いた議論の後に生じたものだ。とりわけバイエルン・ミュンヘンのスポンサーであるウリ・ヘーネスが彼に向けた批判の後であり、ヘーネスは彼がスーパースターと呼ばれるにはまだ程遠いと断言し、若手選手は謙虚さを備える必要があると強調した。さらにマイケル・オリーゼとの比較を退け、両者の間にはまだ大きな差があると見なした。

ファルクは、カールの移籍に求められる金額は6,000万ユーロであり、これはプレミアリーグのクラブが負担できる額だと述べ、選手の契約延長に関する交渉はこれまでのところまだ始まっていないと説明した。

一方でファルクは、バイエルン・ミュンヘンが若き才能を手放す可能性を排除し、クラブに売却の意思はなく、わずかな金額での退団を認めることはないと強調した。特に彼は下部組織の出身者であり、チームの将来を形づくる存在として期待されているからだ。

こうした動きは、バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、ヤン・クリスティアン・ドレーゼンの発言と時を同じくしている。ドレーゼンは最近、「シュポルト・ビルト」紙のインタビューで、クラブはいかなる移籍のコストも負担できる資金力を有していると断言した。

レナルト・カールのバイエルン・ミュンヘンとの契約は2029年まで続く。18歳の誕生日に結んだ契約がプロ契約へと移行した後のことだ。