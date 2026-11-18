共有 GOALをGoogleでフォロー

マンチェスター・シティがヘッケンに苦戦の末、2-0で勝利し、女子チャンピオンズリーグの決勝トーナメント進出へ大きく前進した。厳しい寒さのヨーテボリで、アンドレー・イェグレルツ監督のチームはベンチから投入した主力選手の活躍で均衡を破り、勝ち点3を獲得。リーグフェーズ残り1試合で、女子スーパーリーグ所属のシティは順位表の3位に浮上した。

広告

途中出場の2人が違いを生む

雪に覆われた人工芝のピッチで、マンチェスター・シティは前半、なかなか先制点を奪えなかった。だが、ハーフタイムに投入されたローレン・ヘンプとカディジャ・ショーが流れを変えた。シティの国内での成功を支えてきた2人が加わると、試合の様相はたちまち変化。スウェーデンでの前半45分間に欠けていた決定力をアウェーチームにもたらした。

後半開始から10分、やや幸運な形で先制点が生まれた。エマ・オストルンドがクリアしようとしたボールが、絶好の位置にいたイングランド代表のヘンプに当たり、ゴール下隅に収まった。

シティは緊迫した終盤を避けるため、追加点を求めて攻勢を続けた。その直後、メアリー・ファウラーがネットを揺らしてリードを広げたかに見えたが、ホームチームのGKジェニファー・ファルクの前にいた長谷川唯がオフサイドの位置にいたと判定され、得点は認められなかった。

ショーがヨーテボリで勝利を決定づける

シティの攻撃の中心を担うことが多いショーは、77分に世界屈指の実力を示し、試合を決定づけた。ヘンプが距離のある位置から送った、絶妙な力加減のパスに走り込むと、ジャマイカ出身のFWは持ち前の強さで相手の守備を振り切り、落ち着いてファルクの脇を抜くシュートを決めた。

広告 広告

シティはアディショナルタイム、アイヴィ・ルイクがショーに犯したファウルでPKを獲得し、3-0とするチャンスを得た。しかし、ファウラーのキックはセーブされ、得点には至らなかった。

Related Topics

シティが3位浮上、最終戦はオーストリア・ウィーンと対戦

この勝利でシティは勝ち点を9に伸ばし、チャンピオンズリーグの順位表で3位に浮上。いずれもシティより消化試合が1試合少ないバイエルン・ミュンヘン、アーセナル、チェルシーを勝ち点1差で上回っている。

シティのリーグフェーズは残り1試合。12月16日に最下位のオーストリア・ウィーンをホームに迎える。

広告

シティの選手層の厚さが決め手に

女子スーパーリーグでチェルシーに0-1で敗れ、相手に抜かれて首位を明け渡した一戦を受け、イェグレルツ監督は主力選手を休ませるために先発を5人変更した。しかしシティは前半、かつてリヴァプールに期限付き移籍していたジェニファー・ファルクの好守に阻まれた。ファルクは藤野あおばのシュートを2度防ぎ、グレース・クリントンのヘディングにも素早く反応。レベッカ・クナークの強烈なシュートもはじき、前半を無失点で終えた。

ヘッケンは直近のチャンピオンズリーグでチェルシーをロンドンでの0-0の引き分けに持ち込んでいたが、今回は途中出場選手が大きな働きを見せたマンチェスター・シティの選手層の厚さが勝敗を分けた。イェグレルツ監督のチームは、リーグフェーズ最終戦でオーストリア・ウィーンを破って4位以内に入り、プレーオフを経ずに準々決勝へ直接進むことを目指す。