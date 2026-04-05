スーダン・アル・ヒラル対ネハダ・バルカン戦の申し立てをめぐる深刻な展開

スーダンのアル・ヒラルとモロッコのナハダ・ベルカンの間で、アフリカチャンピオンズリーグへのハムザ・アル・ムサウィ選手の出場資格をめぐる紛争が続いている。この問題は、ここ数週間、アフリカサッカー連盟（CAF）内で大きな議論を巻き起こしている。

アル・ヒラルは3月23日から4月3日にかけてCAF（アフリカサッカー連盟）に対し5通の公式声明を送り、ムサウィの出場について早急な調査を開始するよう求めた。同クラブは、同選手が現在の大会においてネハダ・ベルカンを代表する資格を有していないとの見解を示している。

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度重なる書簡のやり取りにもかかわらず、同クラブはアフリカサッカー連盟（CAF）から公式な回答を得られず、これを受けてCAF側の「容認できない行政上の沈黙」と表現した事態を批判する、強い口調の声明を発表した。

ヒラルは最新の声明で、関係各方面、とりわけ選手本人からの説明がないため、「善意」を持って聴聞会に臨むことが困難であると強調し、アフリカサッカー連盟に対し、チャンピオンズリーグ準決勝におけるネハダ・ベルカンの次戦の日程前に明確な決定を下すよう求めた。

新たな展開として、アフリカサッカー連盟（CAF）は、アル・ヒラル対ネハダ・ベルカンの申し立てを検討するための聴聞会の正式な日程を、4月9日（木）と発表した。これは、アル・ジャイシュ・アル・マリーフとネハダ・ベルカンのアフリカチャンピオンズリーグ準決勝第1戦が行われるわずか2日前のことである。

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アル・ヒラルはCAFへの最近の書簡で、4月6日までに決定を下すか、あるいは4月11日に予定されている試合を本件の最終判決が出るまで延期するよう求めた。また、本件が求められる迅速さと透明性をもって処理されない場合は、スポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴すると強調した。