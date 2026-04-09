スーダン・アル・ヒラルはネハダ・バルカン事件について、「CAFの信頼性は失われた」と述べた。

スーダンのアル・ヒラルは木曜日、アフリカサッカー連盟（CAF）規律委員会の聴聞会を受け、モロッコのナハダ・ベルカンのハムザ・アル・ムサウィ選手をめぐる対応をCAFが適切に取っていないと批判した。

ヒラルは、ドーピング検査で陽性だったムサウィ選手が準々決勝に出場したことは無効だと主張している。

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アル・ヒラルは声明で「本日CAF本部で行われた聴聞会で、ドーピング陽性反応が出たハムザ・アル・ムサウィ選手の出場資格問題（事件番号23337）について、深い懸念と強い非難を表明する」と述べた。

さらに「今回の聴聞会は単なる手続き違反ではなく、適正手続きの原則を深刻に侵害するものであり、CAF懲戒機関の独立性・信頼性・正当性、そしてアフリカサッカー全体の公正性に疑念を抱かせる」と続けた。

さらに同クラブは、審判委員会の構成についても問題があると指摘した。 「当初から仲裁委員会の構成に根本的な欠陥があった。審理の議長オスマン・キン氏は、当該選手の一時出場停止解除決定に関与し、利益相反が生じている。 我々は直ちに異議を申し立てたが、相手側は審判団の構成を事前に把握しており、アル・ヒラルが不在の会議でこれを承認していた。」

「重大な違反」

声明は続ける。「審理中、重大な手続き違反があった。英語を理解できない委員がいたが通訳は提供されなかった。我々の主張を再説明してほしいという要請も却下された。審議と投票が続く中、我々の代表は突然退席を命じられた。 さらに、我々の代表団は退席させられたが相手側弁護士は会場に残った。代表者は発言を度々遮られ、主張を公正に述べる機会を奪われた。」

さらに、重要な情報は公式代理人ではなく非公式に口頭で伝えられ、書面記録も残っていない。 さらに、正当な理由なくクラブが代理人を変更するよう提案され、手続きの公正性と事前決定の可能性に重大な疑念が生じている」。

アル・ヒラルは、聴聞会に根本的な欠陥があり、独立性・中立性が欠け、弁護権と陳述権が剥奪されたと強調した。 このような運営は、公正さと透明性の原則を体系的に無視するものであり、CAFが客観的かつ公正に司法を運営できる能力に大きな疑問を投げかけている」。

最後に、同氏は「このような行為は当クラブに損害を与えるだけでなく、CAFのガバナンスへの信頼を損ない、アフリカサッカー全体の評判を傷つける。アル・ヒラルは権利を守り、重大な違反に対する説明責任を求め、必要な法的・組織的措置を講じる」と述べた。