スローイン、攻守の切り替え、ワートン。ラージョ・バジェカーノ対クリスタル・パレスを徹底分析。

今夜、レッドブル・アリーナでヨーロッパ・カンファレンスリーグ決勝が行われる。シーズン当初、このカードになると予想した人は少なかった。クリスタル・パレスとラージョ・バジェカーノは、典型的なヨーロッパの決勝イメージとは異なる。それでもタイトルはタイトルであり、両クラブにとって歴史に名を残すチャンスだ。

オリバー・グラスナー監督は昨季国内でチームに大きな成果をもたらしたが、欧州でのタイトルは格別の重みを持つ。一方、ラヨ・バジェカーノの躍進は予想外だ。しかし、イニゴ・ペレス監督がバジェカスで育んだチームアイデンティティを知るファンは、中立的な支持者が静かに彼らを後押しする理由を理解できるだろう。

リーグ評価や戦力の差はあっても、試合は多くのプレミアリーグファンが予想するほど一方的ではないだろう。戦術面では興味深い対決パターンが見られ、混沌かつ激しい試合になる可能性がある。

数字を見てみよう。

ラヨ・バジェカーノの「制御されたカオス」

イニゴ・ペレスの台頭は、欧州で注目の監督物語だ。3年前、彼はラヨ・バジェカーノでアンドニ・イラオラのスタッフとして攻撃的なサッカーを築いた。イラオラはプレミアへ移籍。しかしペレスは就労ビザの問題でイングランド行きが阻まれた。

多くの監督なら、あの挫折で勢いを失っただろう。しかしペレスはバレカスに戻り、経験を積み、イラオラのスタイルを残しつつも自身のアイデアを反映させた。激しさは健在ながら、ボール保持時は落ち着きを見せ、プレスで混乱を誘う展開への依存度は下がった。

攻撃面では依然として非常にアグレッシブだ。

Databall

まず「量」が突出している。シュートの約40％はトランジションから生まれ、アシストの多くは依然としてクロスだ。シュートマップは、テリトリアルプレスで中央を支配し、ペナルティエリア周辺に選手を集中させる意図を示している。

ただし、1本あたりの平均xGは低く、質より量と速さを重視している。それでも中央への侵入は有効で、多くの攻撃が危険エリアで終結している。

シーズン通じてペナルティを除いたxGを分析しても、この傾向は変わらない。

Databall

ラヨの試合は、完全に主導権を握ることは稀だ。攻撃は年間を通じて比較的安定しているが、守備はオープンな展開になりやすく、攻守の切り替えが頻繁に起こる。ボール支配率で優るより、両チームが素早く前後する不安定な展開を容認することが多い。

それでもシーズンを通じてxG差は良好だ。決勝戦に臨むクリスタル・パレスは、この一貫性を侮ってはならない。

クリスタル・パレス：トランジションの精度

オリバー・グラスナー監督は昨季のFAカップ決勝でマンチェスター・シティを破り、クラブに初タイトルをもたらした。その過程で特に印象的だったのは、数カ月前のプレミアリーグでの同カード後に記者から「決勝で再びグアルディオラと対戦したら何を変えるか」と皮肉交じりに問われた場面だ。

グラスナーは「同じシステムなら攻略法がある」と返し、実際に決勝でその言葉を証明した。

審判の判定やシティのPK失敗といった運も影響したが、パレスは試合の大半を巧みに支配し、勝利を手にした。この結果により、グラスナーはノックアウトステージで結果を出せる監督としてさらに評価を高めた。

今シーズンは順風満帆ではなかった。パレスは苦しい時期を乗り越え、主力離脱で戦力も低下した。だが堅実なリーグ順位で早期に降格懸念を払拭し、欧州大会に集中できた。これは昨季のトッテナムと同じ流れだ。

グラスナー監督は、アイントラハト・フランクフルトを率いてヨーロッパリーグを制した実績を持ち、ノックアウトステージの経験も豊富だ。再び決勝の舞台に立つパレスは、大舞台で手応えを掴む指揮官の下、重要な一戦に挑む。

大会を通じてのシュート分布を見ると、彼らの攻撃の脅威が明確になる。

Databall

ラージョ・バジェカーノが「制御されたカオス」なら、パレスは「制御された効率性」だ。両チームともカウンターや縦への攻撃を重視するが、最終ライン突破後はパレスの方が攻撃が洗練され、選択的になる。

全大会を通じて、パレスはペナルティエリア外からでも中央にシュートを集め、遠距離の無謀なシュートは少ない。シュート1本あたりのxGが高く平均距離も短いことから、コントロールされた攻撃で質の高いチャンスを作り出している。

トランジションは依然として攻撃の要で、シュートの約40％がトランジションから生まれる。だがラヨのようなテリトリー支配ではなく、危険エリアでは慎重に攻撃を組み立て、縦への推進を明確なチャンスに結びつける。

さらに、攻撃が中央に集中している点も重要だ。質の高い中央突破を優先し、サイドやクロスを過度に頼らない戦術が、危険なエリアでのシュートに結びついている。

Databall

ペナルティを除いたxGをシーズン通じて見ると、ラヨ・バジェカーノとは異なる傾向が浮かぶ。パレスはピーク時に高い攻撃力を示すものの、全体的には安定しない。攻守で支配的な時期と、両数値が大きく変動する時期が交互に訪れる。

この不安定さは決勝を前にして興味深い戦術要素だ。ラヨはシーズンを通じて攻撃力が比較的安定している一方、パレスはリズムや勢いに左右される。だが一発勝負の決勝では、パレスのピーク時の攻撃力がより危険になる可能性がある。特にトランジション攻撃で中央のスペースを突けたときは脅威だ。

その攻撃の加速は深い位置からのビルドアップに始まり、アダム・ウォートンが依然として攻撃の要である。

アダム・ウォートンとパレスの縦への支配

そんな彼が最新のイングランド代表W杯候補から外れたのは痛ましい。現代サッカーが重視すると言いながら、まだ評価されていないタイプのMFだからだ。

ウォートンのプレーは、一般の人がサッカーに魅了される理由そのものだ。リスク、個性、フェイント、テンポの変化、絶妙な縦パス、プレッシャーに立ち向かうドリブル。安全な横パスで成功率を水増しするだけの無味乾燥なポゼッション型ミッドフィルダーではない。彼のプレーは、常に相手を痛めつけようとしているかのように感じられる。

それでも彼を特別にするのは、その自由と華麗さの裏に圧倒的なコントロールがあることだ。

Databall

このパーセンタイル分析が、クリスタル・パレスが攻撃展開時に彼に大きく依存する理由を説明している。複数の指標でプレミアリーグのエリートMF並みの数値を記録し、特に攻撃の展開とシュートチャンス創出で際立っている。

ライン突破パス、攻撃的配球、xGビルドアップへの関与、チャンス創出数値など、すべてが最高水準であり、ボール保持を維持するだけでなくチームを前進させる。

特筆すべきは、そのバランスだ。ビルドアップはできても攻撃の加速が不得手なMFもいれば、縦への展開は強いが組織性を失う選手もいる。しかしウォートンは、パレスがコントロールを要する場面ではペースを落とし、スペースが生まれた瞬間にワンパスでラインを突破できる。

このバランスは、ラヨ・バジェカーノのような相手に対して特に有効だ。

ラヨは混沌で真価を発揮する。攻撃的で情熱的なプレス戦術が機能すると、相手は対処しづらい。だがその戦術は不安定な局面も生む。ウォートンは、そのスペースを突くミッドフィルダーだ。

Databall

シュート形成マップはその統計的特徴を視覚的に裏付ける。ウォートンはパレスの攻撃のあらゆる場面に現れ、パスとドリブルで常にシュートまで関与する。

私が最も気に入っているのは、そのプレーの多様性だ。青いパス・シードは深い位置から縦に展開する能力を示し、赤いドリブル・シーケンスはプレッシャーを切り裂く力を示している。

多くの危険な攻撃はハーフスペースやペナルティエリアの端で彼を通る。巧妙なパスや素早いドリブルが守備を崩し、試合を決めるゾーンだ。

まだキャリアの初期段階ながら、ボールを持ったときの落ち着き、知性、勇気、トランジションの支配力は、トップレベルにふさわしい。

現時点ではクリスタル・パレス、特にオリバー・グラスナー監督の下が最適な環境だろう。だが欧州のビッグクラブがすぐに注目し始めるのは時間の問題だ。

混乱が予想される決勝でも、アダム・ウォートンは攻撃性を保ちつつパレスに主導権をもたらすだろう。

ラヨの突破口：パレスのスローインの弱点を突く

個人技で劣るラヨだが、スローインなら優位に立てる可能性がある。

Databall

リーグ全体で見ると、パレスはスローイン時の守備指標で下位にあり、特に「期待失点（xGA）」が突出している。多くのシュートを許しているわけではないが、その質が懸念される。

この差は大きい。

多くのチームはスローイン後にボールを奪い返すだけで終わるが、パレスは時に状況が悪化し、ペナルティエリア内で危険なシュートを許す。被シュート数自体は多くないのにxGが高いのは、最初の競り合いやセカンドボールを失った後の構造的弱さが原因であることを示している。

Databall

ヒートマップを見れば、その危険性は一目瞭然だ。

危険な場面のほとんどは6ヤードボックスとペナルティスポット周辺に集中している。長いスローイン後の連鎖攻撃で守備陣形が乱れ、高いxG値のチャンスやゴール、セカンドボールの局面が同じエリアで発生する。これは相手が最初のスローイン後に繰り返しスペースを見つけ出していることを示唆する。

興味深いのは、ラヨ・バジェカーノがセットプレーに強いチームではない点だ。

彼らは空中戦やセットプレーの戦術で優るチームではない。脅威はむしろトランジション、プレス、試合の流れから生まれている。

それでもスローインのデータは、彼らにまだチャンスがあることを示している。

Databall

さらに、クリスタル・パレスの守備時スローインでも同様の傾向が見られ、この仮説を裏付ける。

データは、守備的スローインの連鎖後にパレスが多くの危険な中央シュートを許していることを示している。左右どちらのサイドでも、相手は高いxG値を持つ中央チャンスを継続的に作り、特にセカンドフェーズで顕著だ。

さらに、それらのチャンスは高い決定力を誇っている。

右サイドからの守備的スローインでも、パレスは1ショットあたり0.31 xGを超える中央へのシュートを許している。これは高い数値で、ボールが中央エリアで混戦すると大きな不安定さが生じることを示唆する。反対サイドでも、最も多い危険な展開は中央へのシュートだ。

これは先に示したヒートマップと一致し、危険はワイドなエリアではなく6ヤードエリアやペナルティスポット周辺に集中している。

ラヨにとって重要なのは、セットプレーの精度より混乱を誘発することだ。

必要なのは、セカンドボールを誘発し、中央に人数を集め、最初のコンタクト後も圧力をかけ続けることだ。この戦術はシーズンを通じてパレス相手に何度も好機を生み出してきた。

フィジカルと運動能力に優れるパレスを相手にオープンプレーでの支配が難しい決勝でも、スローインはレイオ・バジェカーノが好機を生み出す現実的な手段となる。

結論

この決勝は、両リーグの評判ほど力の差を感じない。

個人技とフィジカルで優るクリスタル・パレスは、高い戦術ポテンシャルも持つ。好調のオリバー・グラスナー率いるチームは、トランジションで威力を発揮しつつ、強豪相手にも組織力で試合をコントロールできる。アダム・ウォートンらの存在は縦のコントロールに深みを加え、試合がオープンになった際に決定打となる可能性がある。

しかしラヨ・バジェカーノは、決勝を苦戦させる力を持つ相手だ。

イニゴ・ペレス監督は不安定さを恐れず、むしろ受け入れるチームを作り上げた。彼らの試合は予測が難しく、その混沌が相手を追い込む。パレスがより才能に恵まれていても、ラヨには勢いと激しさ、そして決定的な瞬間に影響を与える戦術がある。

だからこそ、この対戦は魅力的だ。

一方は正確なプレーと切り替えで力を発揮し、もう一方はプレッシャーと感情の起伏で立ち向かう。決勝は38試合の優劣ではなく、90分の混沌をどう乗り切るかが問われる。

勝敗は紙一重だ。

ウォートンの裏へ出るパス、パレスのカウンター、ラヨのプレス、スローイン後のセカンドボール――どれも優勝を左右する。予測不能さが、この決勝を魅力的にしている。

結果はどうであれ、これは単純な番狂わせではない。キャリア最大の舞台で、「コントロール」を異なる形で追求する2人の監督の対決だ。



