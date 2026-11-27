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フェイエノールトの元指揮官アルネ・スロットが、ESPNの取材でアニス・ハジ・ムーサを絶賛した。アルジェリア人ウインガーの好調には驚いていないという。

2025年夏、ハジ・ムーサの獲得にスロットは大きな役割を果たした。スカウト陣と当時のテクニカルディレクター、デニス・テ・クローゼを説得しなければならなかった。

「スカウト陣にとっては獲得対象外だった」とスロットは切り出した。「その理由は理解できた。ボールを持っていないときの彼には大きな弱点があったし、攻守の切り替えもうまくなかった」

「私にもスカウト陣と同じものが見えていたが、そこだけで判断してはいけない」と続けた。「幸い、フェイエノールトでは私の意見もそれなりに重要だった」

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「幸い、当時は我々が最初に動いた。後になって、アヤックスもハジ・ムーサに関心を持っていたと聞いた」と、現在は所属クラブのない指揮官は締めくくった。

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スロットは1年半前からハジ・ムーサの能力を見抜いていたが、それでも驚いていることはある。「彼がセンセーションを巻き起こしたことには驚いていない。ただ、エールディヴィジとチャンピオンズリーグで週に2回、90分間にわたって違いを生み出せることには驚いている」

結局、スロットはハジ・ムーサがロッテルダムに到着した直後、同じ夏に退任した。そのため、このアルジェリア人選手が成功を収めた指揮官の下で試合に出場することはなかった。

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今季、ハジ・ムーサはジョバンニ・ファン・ブロンクホルストの下で16試合に出場し、8ゴール3アシストを記録している。

今度の日曜日、ハジ・ムーサ擁するフェイエノールトは宿敵アヤックスと対戦する。デ・クラシケルはデ・カイプで14時30分にキックオフを迎える。