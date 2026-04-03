スロット：サラーのリバプールでのキャリアに関する私の願いは現実的ではない

リヴァプールのアーネ・スロット監督は、エジプト代表のスター選手モハメド・サラーが、FAカップ準々決勝のマンチェスター・シティ戦に出場できる状態にあると発表した。

スロット監督は、本日金曜日にエティハド・スタジアムで行われるマンチェスター・シティ戦について語る記者会見で、次のように述べた。「シーズン終了後のサラーの退団？彼は土曜日の試合に向けて準備万端だ。昨日は我々と共にトレーニングを行い、今日も練習に参加する予定であり、明日の試合に出場可能だ。 彼が発表後に受けた扱いは、まさに彼にふさわしいものだったと思う。チームメイトや世界中の人々が彼の功績について問われ、言うべき言葉を語ってくれた」

スロット監督はさらにこう付け加えた。「サラーがここ数年、3日おきにこのクラブのために成し遂げてきたことは信じられないほどだ。ゴールを決め、決定的なパスを供給し、チームに多大な影響を与え、タイトルを獲得してきた」。

さらに彼はこう続けた。「彼が個人およびチームで獲得したすべてのタイトルを背景に写ったサラーの素晴らしい写真を見た。シーズン終了までに、そこにさらに2つのタイトルを加えられることを願わずにはいられない」。

エジプトのスターが今、退団の意思を表明したことが、シーズン残り期間においてクラブに「弾み」を与えるかどうかについて、監督は次のように説明した。 「クラブにとってはそうかもしれないが、モハメド（サラー）自身にとっては、去るにせよ残るにせよ、それは重要ではないと思う。これが、彼がここ8、9年間にわたって示してきたことだ。彼は常にプレー可能であり、可能な限り最高のコンディションを保ってきた。彼が去るからといって、それが今、ポジティブな形で変わることはない。なぜなら、モハメドはここにいる間、常にこのクラブのために全力を尽くしてきたからだ」

そしてこう締めくくった。「彼にもっと活躍してほしいと願っていたが、それは現実的ではない。彼は常に全力を尽くしてきたし、シーズン終了までそうしようとしているからだ。もしサラーがここ数年と同じレベルのパフォーマンスを見せてくれるなら、シーズン終了まで我々にとって大きな助けになるだろう」。



関連記事：スロット：リヴァプールのパフォーマンスの大きな功労者はサラーだ…そしてそれはまさに彼が受けるに値するもの