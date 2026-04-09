スロット監督はパリ戦でサラーをベンチ外とした理由を「生き残りをかけた」と説明した。

リヴァプールのアーネ・スロット監督は、水曜日のチャンピオンズリーグ・パリ・サンジェルマン戦でスターのモハメド・サラーを起用しなかった理由を説明した。

サラーは出場せず、リヴァプールは0－2で敗れた。

準決勝進出を懸けた第2戦は来週火曜、アンフィールドで行われ、勝者はバイエルン対レアルの勝者と対戦する。

スロット監督は「第1戦は生き残りが懸かっていた」と説明した。

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さらに同紙によると、彼は「ルイス・エンリケ率いるチームが試合を支配していたので、来週のアンフィールドでの試合に向けて2-0のスコアを維持することが先決だった」と続けた。

さらに「終盤は得点を狙うより生き残ることが重要だった」と語った。

「誰にも分からない。昨季パリ戦ではモウが退場した試合終了5分前にハーヴィー・エリオットが得点を挙げた」とも語った。

さらに「20～25分間ペナルティエリア内で守り続けた。サラーの体力を今後の試合のために温存するのが最善だと思った」と続けた。

さらに「相手にプレスをかけてミスを誘えば良いと考えるかもしれないが、試合の大半は守備に追われていた」と語った。

相手の力を最大限出させない方法を探っているが、このチーム相手にそれを実行するのは本当に難しい」と続けた。

また、リヴァプール戦で初めて5バックを採用した理由について、スロットは「彼らはピッチの至る所に信じられないほどのスピードを持っている」と説明した。

彼は続けた。「アシュラフ・ハキミとヌノ・メンデスは圧倒的に脅威だ。だから我々はジェレミー・フレンポンとミロス・ケルケスを攻撃的サイドバックとして起用した。これがその理由だ。」

彼は「この布陣なら、彼らに強くプレスできる。ミロスやジェレミーは純粋なウイングよりそのプレーを得意としている」と結んだ。

なおリヴァプールはプレミアリーグの優勝争いから脱落し、リーグカップも敗退。FAカップは準々決勝で敗れたため、チャンピオンズリーグが残された唯一のタイトルだ。



