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フェイエノールトの元監督アルネ・スロット氏が、ESPNの取材でアニス・ハジ・ムサを絶賛した。アルジェリア人ウインガーの活躍には驚いていないという。

2025年夏のハジ・ムサ獲得に、スロット氏は大きな役割を果たした。獲得に向け、スカウト陣と当時のテクニカルディレクター、デニス・テ・クローゼ氏を説得する必要があった。

スロット氏は「スカウト陣にとっては獲得対象外だった」と切り出した。「その理由は理解できた。ボールを持っていないときに非常に脆く、攻守の切り替えがうまくできなかったからだ」

「スカウト陣が見ていたものは私にも見えていた。ただ、そこだけで判断してはいけない。幸い、フェイエノールトでは私の意見もそれなりに重要だった」と続けた。

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現在はクラブを率いていないスロット氏は、「幸い、当時は我々が最初に動いた。後になって、アヤックスもハジ・ムサに関心を持っていたと聞いた」と語った。

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スロット氏は1年半前からハジ・ムサの能力を見抜いていたが、驚いている点もある。「彼がセンセーションを巻き起こしたことには驚いていない。ただ、エールディヴィジとチャンピオンズリーグで週2回、90分間にわたって違いを生み出せることには驚いている」

結局、スロット氏はハジ・ムサがロッテルダムに到着した直後、同じ夏に退任した。そのため、アルジェリア人ウインガーがスロット氏の下で試合に出場することはなかった。

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今季のハジ・ムサはジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督の下で16試合に出場し、8ゴール3アシストを記録している。

ハジ・ムサ擁するフェイエノールトは、次の日曜日に宿敵アヤックスと対戦する。「デ・クラシケル」はデ・カイプで14時30分にキックオフを迎える。