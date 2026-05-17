モハメド・サラーはSNSでアーネ・スロット監督を痛烈に批判した。アストン・ヴィラ戦で4-2で敗れたオランダ人監督は、移籍が決まったFWの言及にすでに反応している。

サラーは、リヴァプールが長年恐れられてきたサッカーに回帰すべきだと主張した。 「私はリヴァプールが再び、対戦相手が恐れるようなアグレッシブで攻撃的なチームになることを望んでいる」とこのウイングは語った。「リヴァプールはタイトルを勝ち取るべきチームだ。それが私が知るサッカーであり、取り戻し、維持すべきアイデンティティだ。」

さらに「議論の余地はない。リヴァプールの選手なら皆、それに順応すべきだ」とスロット監督にメッセージを送った。

この言葉はすでにスロット監督にも伝わっている。「モハメドは素晴らしい選手であり、人間だ。だが調子が落ちればプライドが傷つくこともある。それは理解できる」と英メディアに語り、やや皮肉を交えた。

「来季、新しい心構えと新戦力が加われば、最終的に誰が正しかったか分かる」と成績不振で批判を受けるスロットは語った。

スロットはシーズン序盤も、控えに回ったことに怒ったサラーと対立。一時メンバーから外したが、謝罪を受けて再招集した。

サラー（33）は先日、アンフィールドで9シーズンを過ごした後、リヴァプールを退団すると発表した。その間、リーグ2回、CL、FAカップなどで優勝している。