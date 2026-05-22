スロットはリヴァプールとの契約で、1億ユーロの男獲得の最有力候補に躍り出た。

『The Athletic』によると、リヴァプールはRBライプツィヒ所属の19歳FWヤン・ディオマンデの獲得に本腰を入れている。モハメド・サラーの退団が噂される中、来季攻撃陣を強化したいアルネ・スロット監督にとって最優先の補強候補だ。

現在欧州で注目の若手FWの一人で、リヴァプールは獲得に向けて有利な立場にあるとされるが、競争は激しい。パリ・サンジェルマンも動向を注視している。

ライプツィヒはあと1年残留を望んでおり、来季CL権を確保していることから優位に立つ。それでも移籍の可能性は残る。

魅力的なオファーがあれば交渉に応じる方針で、2030年半ばまで契約が残るため移籍金1億ユーロ以上を想定している。

リヴァプールはまず本人との個人合意の可能性を見極めたい考えで、双方の条件が合えばクラブ間交渉に入る。来季CL出場権の有無も交渉の鍵となるため、リヴァプールの戦績も重要な要素だ。

今季は公式戦36試合で13得点10アシストをマークし、短期間でブンデスの注目株に成長した。

このコートジボワール代表は2025年夏、レガネスからライプツィヒへ移籍。今月初め、欧州トップクラブからの関心が高まっていることについて「チェルシーやレアル・マドリードでプレーできると言われると、もちろん嬉しいし、もっと良いパフォーマンスを見せようというモチベーションになる」とディオマンデは語った。