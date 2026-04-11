「スロットの背中に突き刺さる短剣」…サラーは、燃え盛るリヴァプールの炎に油を注ぐのか！

リヴァプールの混乱は続いている。非難はアーネ・スロット監督だけでなく、最近ピッチ内外で物議を醸す言動が目立つモハメド・サラーにも向けられている。

英紙『ザ・サン』は、サラーをクラブ史上最も「ドラマを巻き起こす」選手と位置づけ、問題の本質は技術ではなく人格や行動にあると指摘した。

チームがパフォーマンスと成績の低下に直面する中、クラブが団結を必要とする時期に、エジプト人ウイングはロッカールームの利己主義と緊張の象徴だとの声もある。

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批判は、クロップ監督との口論、SNSからクラブタグの削除、スロットとの不和示唆、そして去就に関する発言など、彼の行動全般に及んでいる。

一方、キャプテンのファン・ダイクは、勝っても負けても責任を負うと称賛されている。サラーは都合の良いときだけメディアに登場するとの声もある。

オブザーバーたちは、サラーの最近の行動がスロット監督の任務をさらに困難にしていると考えている。スロット監督は、昨年の夏に就任して以来、チームを成長させることよりも、危機を鎮めることに追われている。

エジプトのスターは、新監督を支えるどころか、火に油を注ぐ存在になっている。

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議論は個人パフォーマンスにとどまらず、チームメイトへの影響にも及ぶ。ホセ・イキティケら一部の選手は、パフォーマンスが低下してもサラーがピッチに残り続けることに不満を募らせている。一方で、自分たちは良いプレーをしていても交代させられていると感じている。

こうした状況を受け、リヴァプールの将来や方向性への疑問の声が高まっている。

一部はスロット監督の解任やジェラード、アロンソといったレジェンドの招へいを求める。だが問題は監督交代より根深く、ロッカールームの規律を取り戻すことがチームアイデンティティ回復の第一歩だとする声もある。

かつて結束とチームスピリットの象徴だったリヴァプールも、今はスポットライトを求めるスターと、現状を守ろうとする監督の間に裂け目が生じている。

サラーとスロットの板挟みとなり、かつて敵を震え上がらせたチームは姿を消し、今やアイデンティティの危機が未来を脅かしている。

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