スロットとグラスナーは候補から外れた。「フェイエノールトにとっては、こちらの方が現実的な選択肢だ」

ESPN記者のシンクレア・ビショップは、ロビン・ファン・ペルシーの後継者候補からフェイエノールトの監督2名をすでに除外した。また、テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーが検討中の2つの選択肢にも言及した。

ロッテルダムではアーネ・スロットの復帰を望む声が多い。彼は最近リヴァプールで解任された。しかし、彼がAZを不愉快な形で去ったことを人々は忘れてしまうかもしれない。フェイエノールト時代、彼はその件を頻繁に語っていた」と、ビショップは記事の冒頭で述べた。

「スロットは当時の扱いに深く傷ついた」とBischop。スロットはフェイエノールトと接触後、AZのロベルト・エーンホーンに解任された。エーンホーンは現在フェイエノールトのGMだ。AZで解任されたパスカル・ヤンセンも状況は同じだ。

グラスナーについては「難しい話」と断じる。「フェイエノールトが接触する可能性はあるが、彼はキャリアの頂点にあり、アイントラハト・フランクフルトでヨーロッパリーグ、クリスタル・パレスでカンファレンスリーグ、FAカップ、コミュニティ・シールドを制している。しかもプレミアリーグの給与水準は極めて高い」。

「なぜ彼がオランダに来て、カンブールやADOデン・ハーグのようなチームでプレーするんだ？」と疑問を投げかける。「噂では、彼には魅力的なオファーがたくさんある。ACミランも興味を示している。衰退しつつも、名門クラブだ。」

リゴーはベルギーで候補を探しており、シント＝トゥルデンで好結果を残したウーター・フランケンや、ユニオン・サン＝ジリで優勝したポコグノーリが現実的な選択肢だという。

「フェイエノールトにとって理想なのは、移籍金が不要でリゴーと関係の良い監督だ。候補は2人いる。アルフレッド・シュロイダーとフィリップ・クレメントだ」とビスホプは結んだ。

シュロイダーはドイツ代表のコーチとしてW杯に参加中で、契約は7月31日まで。クレメントはノリッジと3年契約を残しているため、獲得は難しい。